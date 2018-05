Če bi vrtiček obdelovali goli, bi bili bolj zdravi

Svetovni dan golega vrtnarjenja praznujemo od leta 2005.

Vsako prvo soboto v maju praznujemo svetovni dan golega vrtnarjenja. Že ime tega radostnega dogodka razkriva, kaj se bo danes počelo na različnih koncih sveta. Pobudnik akcije in njen koordinator je Američan, veliki zagovornik nudizma in naravnega telesa.Prvi svetovni dan golega vrtnarjenja se je zgodil leta 2005, nudistična društva in organizacije z vsega sveta so ga sprejele z navdušenjem. Dodatni veter v jadra so jim dali zdravniki, ki poudarjajo, da je izpostavljenost golega telesa prsti in življu, ki se v njej skriva, zelo zdrava. »Človekov imunski sistem se okrepi, če je izpostavljen različnim organizmom,« je povedala strokovnjakinja. »Vsak dan vemo več o mikroorganizmih, ki živijo v našem telesu. Naš prebavni trakt je poln različnih mikrobov, ti so zelo pomemben del našega zdravja.« To ne preseneča, saj smo se ljudje razvijali v tesnem stiku s prstjo in živalmi. Čas je pokazal, da moderno aseptično življenje in splošna obsedenost s čistočo škodita našemu zdravju, povezujejo ju tudi s porastom alergij. Povrhu golo vrtnarjenje prinaša boljšo samopodobo in zadovoljstvo z lastnim telesom.»Golo vrtnarjenje ni zgolj prijetno opravilo, temveč nam omogoča, da se soočimo s svojo človečnostjo in se zavemo, da smo del tega planeta,« je zapisano na spletni strani organizatorja. Seveda pa je treba pred začetkom vrtnarjenja vendarle upoštevati nekaj pravil. Preden pograbimo lopatico, poskrbimo, da kožo zaščitimo pred soncem, ne smemo zanemariti pokrivala. Sosedi pa medtem verjetno že brišejo leče na svojih daljnogledih.