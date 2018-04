Ženske s tako obliko vagine najpogosteje doživljajo orgazme

Nedavno izvedena študija, ki jo povzema publikacija Medical experts Reports, je potrdila: oblika vagine ima velik vpliv na to, ali bo ženska med spolnim odnosom doživela orgazem ali bo zanj prikrajšana. Usodna razdalja Znanstveniki z oddelka za anatomijo medicinske fakultete Indiana so namreč odkrili, da je ta pri ženskah, pri katerih sta klitoris in sečnica blizu skupaj, med vaginalnim seksom znatno verjetnejši kot pri onih, ki ju ločuje večja razdalja. Strokovnjaki z ameriškega inštituta za spolno zdravje, spolnost in reprodukcijo celo trdijo, da obstaja idealna razdalja, ki znaša dva centimetra in pol.



Pripadnice nežnejšega spola, pri katerih je ta daljša, orgazem doživijo težje, saj penis med penetracijo ne more optimalno stimulirati ključnega dela telesa. Obupati ne gre V tem primeru strokovnjaki kot idealni položaj za njene vrhunce navajajo jahačico, torej tistega, v katerem je ona zgoraj, saj v njem penis lažje prihaja v stik s klitorisom. V vsakem primeru, zlasti tedaj, kadar za lažje doseganje vrhunca ni poskrbela narava, pa je dobrodošla dodatna, ročna stimulacija ščegetavčka.