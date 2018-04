Zavetišče za zapuščena srca

Bila sem otrok, obkrožen z ljudmi, ki niso znali sprejeti odgovornosti za svoje odnose in nastale okoliščine. Mama me je zapustila pri štirih letih in se nikoli vrnila, oče si je nadel obliž, imenovan alkohol. V mladosti so me vsi fantje zapuščali brez besed, brez razlage, nihče ni želel sprejeti odgovornosti za odnos z mano. Vedno je bilo lažje biti razvajen otrok, ki pobegne od dogodkov, ki jim ni kos. Jaz pa sem svet videla drugače, videla sem, kako se vsi utapljajo v zmedi, ker ne poznajo pravil igre, igre, imenovane življenje. Preberite več na onaplus.si.