Vse dobrobiti poljubov

Namesto da bi razmišljali o botoksu in lepotnih operacijah, s katerimi bi pomlajevali obraz, se pogosteje poljubljajte. Poljubi namreč pozitivno vplivajo na obrazne mišice, saj se, kot zagotavljajo strokovnjaki, med strastnimi na obrazu aktivira kar trideset mišic, ki tako skrbijo za napeto in gladko polt. »Poleg tega poljub velikokrat odloča o usodi zveze,« je komunikologinja Sheril Kirshenbaum zapisala v knjigi Znanost poljubljanja. Poljub kot detektor Tisti, ki zamaja tla pod nogami, obljublja dolgo in trdno zvezo. Če pa imate med prvimi poljubi občutek, da nekaj ni tako, kot naj bi bilo, trenutni partner najbrž ni najboljša izbira. Evolucijski psihologi to pojasnjujejo z dejstvom, da se med njimi aktivirajo mehanizmi, ki ocenjujejo zdravje in gensko kompatibilnost partnerja. Za močno odpornost in porabo kalorij Res je, ni ga mogoče primerjati s tekom, a v uri poljubljanja izgori toliko kalorij, kot se jih skriva v pol peščice čokoladnih bombonov. Poleg tega, da pomlajuje ter spodbuja porabo energije, se med stikom ustnic v telesu pospešeno izloča hormon oksitocin, katerega naloga je sproščanje. Poljubljanje ob tem omogoča nastajanje endorfinov, ki na razpoloženje vplivajo tako spodbudno kot dopamin, ki med drugim povezuje partnerja. Ob vseh teh užitkih, ki jih prinašajo poljubi, ti spodbujajo izločanje sline, ki ohranja zdrave zobe in dlesni.



Zdi se, da negativnih učinkov poljubljanja ni, se pa nekateri vendarle bojijo, da se z njim lahko prenašajo virusne okužbe. A kot zatrjujejo znanstveniki, so te večkrat posledica rokovanja s prehlajeno osebo kot poljubljanja. Kajti, kot dodajajo, zaradi izmenjave sline in s tem bakterij se med poljubi v resnici krepi odpornost.



Skratka, poljubi so prijetni in ob tem še zdravi. Razlogov, da bi se jim izogibali, tako rekoč ni.