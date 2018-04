Številne ženske se bojijo staranja in vseh tegob, ki jih minevanje let prinese s seboj. Sama pač ne spadam v to kategorijo in s ponosom nosim svojih čez pol leta dopolnjenih petdeset, ki mi jih sicer nihče ne pripiše in me nejeverno gledajo, ko povem, kaj kaže moj emšo. Seveda se mi fino zdi. Pa se poskušam spomniti, kako sem se počutila pred desetimi leti.Preberite več na onaplus.si