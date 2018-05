To bi ženske morale v postelji početi pogosteje

Tako kot ga imajo pripadnice nežnejšega spola, imajo tudi moški seznam želja, na katerem je vse, kar bi po njihovem mnenju morale one pogosteje početi v postelji. V resnici se na njem ne nahaja nič nemogočega. Kako pa lahko svojega dragega prav posebej razveselite? Privoščite mu super pogled Moški so vizualna bitja in obožujejo položaje, v katerih se jim odpre pogled na vse vaše telo. Ti so zanje prav posebej mamljivi. Presenetite ga Presenečenja so vedno dobrodošla. Poiščite skriven kotiček v naravi in ga pripravite do porednega početja, namignite na seks, ko to najmanj pričakuje, ali ga pričakajte samo v spodnjem perilu. Vsako presenečenje bo dobrodošlo in primerno nagrajeno. Pokažite ali povejte, kaj vam je všeč Naj bodo vaše želje podane v jasnih besedah ali prikritih navodilih, vsak pravi moški je vesel, kadar mu draga pove, kaj ji je najbolj všeč. Bodite glasni Verjeli ali ne, tudi oni so dokaj negotovi v postelji in včasih ne vedo natanko, ali je tisto, kar počnejo, dragi sploh všeč. Kadar z glasovno spremljavo nakazujete, da zadeve potekajo tako, kot vam odgovarja, je to več kot spodbudno. Glejte ga v oči Očesni stik v ključnih trenutkih, torej tedaj, ko se bližata orgazmu, je zanje neprecenljiv. Pokažite navdušenje Nič ni hujšega od ljubimke, ki se le medlo odziva na njegove dotike in z njene strani ni nikakršnega sodelovanja. Navdušenje in zagretost sta zato tista, ki sta vedno dobrodošla in zaželena. Prižgite luč Res je, vas je strah, da bo opazil neobrite noge ali zajetne boke, a on obožuje, kadar vas lahko opazuje pri svetlobi. Zanj vaši strahovi niso utemeljeni, pomembno je le, da lahko uživa v pogledu na vaše telo. Zato moški ničesar ne cenijo bolj kot seks pri prižgani luči.