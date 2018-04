Stvari, ki jih nikoli ne smete početi za moškega

V ljubezni ni splošnih pravil, ki bi veljala v vsaki partnerski zvezi, obstaja pa nekaj takšnih, ki jih morate upoštevati, da bi ohranili svojo identiteto in svoj jaz. Predvsem glede tega, česa zanj ne smete početi ne glede na svojo zaljubljenost. Hujšati Če ste se odločili telovaditi in jesti bolj zdravo, je to odlično. A ne počnite tega zato, da bi bili vitkejši in zanj privlačnejši. Za svoje zdravje in postavo skrbite zgolj zaradi sebe. Pozabiti na dolgoletne prijatelje Če je razumljivo, da mu ni prijetna misel, da bi ohranjali stik z bivšim, nima pravice pričakovati, da boste izbrisali telefonsko številko fanta, s katerim prijateljujete vse od dni, ko sta hodila v vrtec. Odpovedati se sanjam Nikoli ne smete biti prisiljeni izbirati med ljubeznijo in kariero. Če vas on napeljuje k temu, da bi pozabili na svoje cilje in načrte, pozabite nanj, saj ob njem nikoli ne boste našli prave podpore. V postelji početi stvari, ki jih ne želite Pa naj bo to oralni ali analni seks ali poze, ki vam niso pri srcu. Če vas resnično ljubi, vas ne bo silil v stvari, ob katerih vam je nelagodno. Spreminjati svoj slog oblačenja Če vas rad vidi v oblekah, sami pa jih ne marate, mu lahko kdaj ugodite. A če bi samo njemu na ljubo zato zavrgli vsa oblačila, ki mu niso pri srcu, bi storili veliko napako. Moral bi vas ljubiti tako, kakršni ste. Spremeniti pričesko On ima rad plavolaske, vaši lasje so rjavi in zato bi brez pomisleka spremenili barvo las. Ali se postrigli na kratko, ker njemu niso všeč dolge pričeske. Napaka. To so vaši lasje in samo vi imate pravico odločati, kako dolgi in kakšne barve bodo. Pretvarjati se Če ima on rad nogomet, vi pa ga ne marate, s tem ni nič narobe. Narobe pa bi bilo, da bi se pretvarjali, da vam je všeč nekaj, česar ne prenesete. Prepuščati mu vse odločitve O tem, kje bosta živela, kakšen avto bosta vozila in kakšne barve bo nov kavč. Tudi vi imate pravico odločati. Izkoristite jo. Depilirati vsak delček svojega telesa Kje in kako se boste depilirali, je vaša izbira. Poročiti se in ustvariti družino To storite le, če je želja tudi vaša. Če boste družino povečali zgolj na njegovo prigovarjanje, bo vajina zveza trpela, saj se bosta vse bolj utapljala v zamerah in preziru.