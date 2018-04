Štiri teme, o katerih bi se morali vsak dan pogovarjati s partnerjem

Brez dobre komunikacije zveza ne more biti uspešna in izogibanje nekaterim temam dolgoročno škoduje vsakemu ljubezenskemu odnosu. Poglejte, o čem bi morala, v prid uspešne zveze, življenjska sopotnika govoriti vsak dan. O težavah Norišnica v službi, prepir s sestro, na splošno težak dan. Delite z njim vse, kar je negativno vplivalo na vaše počutje, in ga spodbudite, da o svojih težavah z vami spregovori on. Tako bosta razvijala trajen občutek bližine ter zaupanja v vajinem odnosu. O ciljih in načrtih Odkrit pogovor o vaših ciljih in načrtih, pa naj bodo veliki ali mali, vas bo spodbudil k temu, da boste strumno korakali proti njim. Pomembno je, da jih ne zadržujete zase, temveč da o njih z njim odkrito spregovorite, saj bodo z njegovo podporo lažje dosegljivi. Ter seveda obratno: ko vam svoje zaupa on, ga pri doseganju spodbujajte vi. Ob tem načrtujte skupne aktivnosti, prav pomanjkanje teh je pogosto krivo za razpad odnosov. O zdravju Včasih o težavah z zdravjem molčimo, da ne bi preveč obremenjevali drugih. A zdravje bi vedno morali biti na prvem mestu in o njem bi morali odkrito govoriti s partnerjem. Vsaka fizična bolečina bo lažje premagljiva, če jo boste z nekom delili in vam bo v težavah nudil podporo. O lepih spominih Strokovnjaki menijo, da bi obujanje lepih spominov moralo biti del vsakdanjika vsakega para. Taki pogovori namreč prebujajo pozitivno energijo in krepijo povezanost. Dodaten nasvet Tudi prepir je oblika komunikacije v ljubezenskem odnosu. Če boste v sebi zadrževali negativna čustva, se bodo ta zgolj kopičila in na koncu izbruhnila kot vulkan. Ne glede na to, zakaj molčite:, vedite, da se je v zvezi včasih bolje spreti ter tako sproti reševati težave, ki se porajajo v vsakem odnosu.