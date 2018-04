Starostna razlika, ki obljublja srečen zakon ali zvezo

Za uspeh zveze je pomembnih veliko dejavnikov. Na prvem mestu je trud obeh partnerjev, ki med seboj odkrito komunicirata, se podpirata in vzajemno vlagata v odnos. Med tistimi, ki vplivajo na to, ali bo zveza uspela ali ne, pa je tudi starostna razlika.



Kot se je namreč izkazalo v raziskavi, v kateri je sodelovalo 3000 moških in žensk iz vse Evrope, obstaja idealna, torej taka, ki zagotavlja največ možnosti za trajno in kakovostno razmerje. Najboljši in najslabši obeti Psihologi na podlagi njenih izidov pojasnjujejo, da ima največ možnosti zveza, v kateri je on od tri do pet let starejši od nje. V nasprotju s tistimi, kjer je on 20 let starejši od izvoljenke. Te so najpogosteje obsojene na propad. Čustvena zrelost in podoben pogled na svet Dokazano je, da ženske čustveno dozorijo hitreje od moških, prav razlika med tremi in petimi leti pa je tista, ki zagotavlja usklajevanje na čustveni ravni.



Na drugi strani imajo partnerji z medgeneracijsko razliko različne poglede na življenjske vrednote, drugačna stališča in okuse, kar pogosto vodi v nerešljive spore in razhod.