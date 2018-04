Kdo nam je prodal to zgodbo o partnerstvu? Cerkev pravi v dobrem in zlu, od danes do smrti. Zakaj toliko poročenih moških obiskuje prostitutke? Razpoložljivost in vdanost dekleta, ni si treba zagotavljati ljubezni, ne ostanejo nobene obveznosti, duševne drame, očitki in vest. Raje plačaš in si svoboden. Nekaj v meni ne loči med Cerkvijo in prostitutkami, občutek, da gre za isti izvor.Več na Onaplus.si