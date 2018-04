Skrivnosti žensk, ki vedno doživljajo orgazme

Dejstvo je, da ženski orgazem ni vedno na dlani. V resnici je za njegovo doseganje treba vložiti kar nekaj truda. Zlasti lastnega. To tiste, ki vrhunce doživljajo vedno ali vsaj pogosteje od večine, dobro vedo. Kaj torej počnejo drugače? Samozadovoljujejo se Več kot polovica pripadnic nežnejšega spola svoj prvi orgazem doživi med masturbacijo. Ta je namreč tista, ob kateri je mogoče dodobra spoznati svoje telo ter ugotoviti, kateri dražljaji so najučinkovitejši, ohranjati zdrav libido ter pravilno ravnovesje hormonov. Prav to je kombinacija, ki vselej obljublja uspeh. Vedno mislijo na svojo G-točko In na vse erogene cone, ki se nahajajo na njihovem telesu ter stimulacija katerih pripelje do končnega cilja. Če med spolnim odnosom on nanje pozabi, jim zasluženo pozornost namenjajo same. Nikoli ne preskakujejo predigre Uvodni korak pri spolnem aktu je pomemben. A ne samo da se vse začne z njo, ta prav tako ne sme biti prekratka. Gre za skrivno orožje, s katerim je spolni višek vedno lažje dosegljiv, zato naj se ne začne šele v spalnici, temveč veliko prej. Nekaj idej: masaža, poljubi, šepet, oralni seks … Brez dlake na jeziku povedo, kaj imajo rade Morda se to ne zdi lahka naloga, a dejstvo je, da nihče ne zna brati misli, zato je tisto, kar obrodi največ sadov, najbolje ubesediti ali nakazati drugače. Pomemben je pogovor o tem, kaj je nekomu všeč, česa ne mara, kaj nekoga vzburja. Zato je sram odveč in dame, ki v postelji vselej uživajo, to dobro vedo. Nase ne vršijo pritiska Sama težnja k orgazmu je velikokrat tista, zaradi katere končnega cilja ni. Stres, ki so mu tedaj izpostavljeni misli in telo, namreč ni prijatelj dobrega spolnega življenja. Pomembno se je sprostiti in uživati na poti, ki bo le tako pripeljala do vrhunca.