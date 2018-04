Šest resnic o ljubezni, pred katerimi si večina zatiska oči  

Ljubezen je lepa. Prav tako je lepa zveza, a vendar oboje prinaša tudi skrite pasti, pred katerimi si večina zatiska oči, trdi ameriška profesorica z univerze Connecticut Gina Barreca. Ob tem niza šest najpogosteje zamolčanih. V novi zvezi se spremenijo vzorci vedenja Na začetku nove zvezi ljudje zavzemajo povsem drugačna stališča, kot so jih imeli v prejšnji. Če je bil nekdo prej neurejen, se v novi zvezi trudi v nasprotni smeri. Nekdo, ki je prej gledal na vsak evro, postane darežljivejši. A vendar te spremembe niso dolgotrajne in kmalu se vsak vrne na stara pota ter ohrani nekdanje navade. Nekdo je vedno glavni Tisti sprejema pomembnejše odločitve, nadzoruje, je ljubosumen in tako naprej. Čeprav naj bi bila moč med partnerjema enakomerno razdeljena, največkrat ni tako. Eden od njiju ima običajno več besede. Prijateljstvo z bivšim le redko deluje Na filmskem platnu je to povsem mogoče, v resničnem svetu ne ravno. Ni lahko ostati prijatelj z nekom, s katerim vas veže seksualna preteklost. Stalno namigovanje na to, kaj je bilo in kaj bi lahko bilo z ene ali druge strani, lahko uniči odnos z novim partnerjem in pripelje do konca zveze. »Samo« prijatelj ni nikoli le to »Označiti nekoga kot 'samo' prijatelja ni najbolj prepričljivo,« trdi Bareccova. Ljudje prijateljev nikoli ne naslavljajo kot »samo« prijatelji. Prav ta oznaka kaže na določeno stopnjo privlačnosti, ki prerašča prijateljski odnos. Nekdo vedno ljubi bolj »Čeprav se sliši grobo, v vsakem razmerju obstaja nekdo, ki ljubi bolj. To lahko opazi le zunanji opazovalec in ne partnerja, ki sta v zvezi. Po njunem mnenju se ravnotežje preveša iz dneva v dan in tako zveza ostaja v ravnovesju,« trdi profesorica. Ljubezen prinaša veliko lepega, a tudi precej težav Vsak, ki je že kdaj okusil ljubezen, trdi, da se ta izplača. Čeprav so v njej tudi manj lepi trenutki, je prav zaradi njih zveza posebna in vsaka nevšečnost krepi tako sam odnos kot vanj vključena partnerja.