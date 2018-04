Recepti za nepozabne orgazme in plodnost

Z ingverjem do boljše potence

Za povečan spolni nagon

Mačja meta za hormonsko ravnovesje

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Tudi hrana vpliva na naše hormone. FOTO: Guliver/Thinkstock

S koriandrom do erekcije

Za izboljšanje plodnosti pri ženskah

Za izboljšanje plodnosti pri moških

Ljudje so v naravi že od nekdaj iskali pomoč za številne zdravstvene tegobe, tudi za tiste, ki se tičejo težav s spolnostjo in plodnostjo. Mnogi so jih s pomočjo zdravilnih rastlin in hrane tudi rešili. Če imate tudi sami težave na tem področju, bodo spodnji recepti kot nalašč za vas.Si želite izboljšati potenco? Pomagajte si z ingverjem. V skodelico naribajte nekaj svežega ingverja, dodajte žlico suhega rožmarina, tri žličke mletih orehov, žlico domačega medu ter vse skupaj dobro premešajte. Mešanica naj nekaj dni stoji na sobni temperaturi, nato pa jo uživajte po eno žličko zjutraj in zvečer.Tudi če vam nagaja libido, vam na pomoč lahko priskoči narava. Potrebovali boste vsaj dve žlici bezgovih cvetov, prelijte jih z vročo vodo, nato pa pustite nekaj časa stati. Ko bo napitek pripravljen, ga pijte vsaj enkrat na dan.Čaj iz mačje mete pripravite kot vsak drugi, pijete pa ga moški enkrat dnevno, ženske pa do trikrat dnevno, a ne med mesečnim perilom. Želeni učinek bo viden v obdobju dveh ali treh mesecev. Potrpežljivost se vam bo zagotovo izplačala.Da bi povečali prekrvavitev krvi po telesu ter tudi na področju genitalij, vam je v pomoč lahko koriander. Izberite tistega v prahu in ga zmešajte z žlico medu, mešanico zaužijte vsaj trikrat na dan.Kombinacija navadne plahtice in rmana pomaga pri izboljšanju plodnosti. Potrebovali boste vsaj 3 velike žlice omenjene mešanice, ki jo prelijete z vročo vodo, po 20 minutah pa jo precedite in po malem pijete čez dan. Pijte jo po ovulaciji in vse dokler ne zanosite.Tudi moški lahko izboljšate plodnost, in sicer z uživanjem prave, s hranili bogate hrane. Na drobno narežite 50 g orehov, 50 g mandljev, 50 g neslanih arašidov, 50 g lešnikov, 50 g kokosa, 50 g sezama, 50 g bučnih in 50 g sončničnih semen, 50 g rozin, 50 g suhih sliv ter 50 g suhih marelic ter vse skupaj vmešajte v pol kilograma medu. Mešanico shranite v kozarce in hranite na hladnem. Pripravek uživajte dvakrat na dan – po eno žličko zjutraj na tešče in zvečer pred spanjem.