Pet lastnosti moških, ki se jim ženske ne morejo upreti

Čeprav ima vsaka ženska svoj tip moškega, ki jo privlači, obstajajo splošne lastnosti, ki se jim večina pripadnic nežnejšega spola ne more upreti. To niso socialni status in ne fizične lastnosti, kot so močne mišice in višina. Zadeva je preprostejša. Gre za pet lastnosti, ki se jim one ne morejo upreti. Smisel za humor Če jo zna nasmejati, se v njegovi družbi počuti prijetno. Smisel za humor je zato upravičeno visoko na lestvici občudovanih lastnosti in one zato hitro razvijejo pozitivna čustva do nekoga, ki ga premore. Moški z dobrim smislom za humor je sposoben na življenje pogledati s svetle plati in zna premagovati vse življenjske težave, ob njem je mogoče pozabiti na zadrege, hkrati pa smeh gradi močno vez med dvema osebama. Skrbnost Moški, ki zna skrbeti za sočloveka, je v ženskih očeh tisti, ki je primeren za dolgo zvezo ali zakon. S skrbnostjo vsak sočloveku dokazuje, da mu je mar za njegove potrebe, občutke, želje, in v ženskih očeh predstavlja nekoga, ki bo nekoč dober oče. Poslušanje Mnoge študije dokazujejo, da veliko težje kot govoriti nekoga resnično poslušati. Poslušanje in razumevanje odkrivata, da je nekdo dober človek in da premore odlike, ki so ključne za dolgo zvezo. Aktivno, pozorno poslušanje prav tako dokazuje, da nekdo obvlada tehnike komunikacije, brez katere uspešnega razmerja ni mogoče zgraditi. Zaupanje Zaupanje je temelj vsake zveze. Če ima ona občutek, da mu lahko zaupa in hkrati, da ji povsem zaupa on, je to v njenih očeh nedvomno velik plus. Ravno zato je zaupanje ključen dejavnik privlačnosti, ki ga ženska lahko nagonsko zazna že po nekaj zmenkih. Pogum Pravi magnet za ženske je moški, ki ima dovolj samozavesti in poguma ne glede na situacijo, v kateri se znajde. S pogumom ji dokazuje, da jo lahko zaščiti, in ona se ob njem lahko počuti varna. Prav varnost pa je tista, ki jo pripadnice nežnejšega spola iščejo in pričakujejo v dolgi zvezi.