Odkar sem shujšala, možu ni več do seksa

Stara sem petintrideset let, trinajst let poročena in mati dveh otrok. Dolgo je bila moja največja težava prevelika telesna teža. Poskusila sem z nešteto dietami, a mi ni nikoli uspelo. Po rojstvu drugega otroka sem dosegla sto petnajst kilogramov. Nezadovoljna sem bila s sabo in svojim videzom, oblačila sem se v temna, ohlapna oblačila. Najtežje mi je bilo, ko smo šli na morje in sem se morala stlačiti v kopalke. Za hrbtom sem pogosto slišala žaljivke. Tudi mož se je šalil na moj račun... več na Onaplus.si