Nasveti strokovnjakinje, kako v spalnico povrniti strast

Pomanjkanje intimnosti in zamrtje spolnega življenja neredko vodi v razpad zveze. A včasih gre samo za zatišje v spalnici, ob katerem je obup odveč, treba pa je ukrepati. Seksologinja iz Sydneyja Nikki Goldstein razkriva najboljše trike, kako preživeti sušno obdobje ne glede na to, ali ste poročeni, v razmerju ali samski. Kako definirati sušno obdobje Kot pojasnjuje Goldsteinova, je definicija tega pri vsakem paru drugačna. »Nemogoče je določiti čas, ki bi ga označeval pri vseh. Za nekatere pare je to nekaj dni brez seksa, za druge pol leta, nekateri bi o njem začeli razmišljati šele po letu dni brez spolnosti. Ljudje imajo različne spolne potrebe, prav zato ga ni mogoče strpati v enoten časovni okvir. Ko par ali eden od partnerjev začuti, da je nastopilo, je to nedvomno to,« razlaga seksologinja in niza nasvete, kako ukrepati. Če ste poročeni »Pomanjkanje intimnosti v zakonu je lahko posledica več dejavnikov,« pravi Goldsteinova in svetuje, da bodita pozorna na svoje občutke. Sta drug ob drugem nezadovoljna? Ignorirata težave, ki se porajajo v odnosu? Se sploh privlačita? Kakšen je vajin življenjski slog? Sta oba zelo zaposlena? Sta utrujena, imata težave s spanjem? Sta starša malih otrok? Vse to so vprašanja, na katera morata iskreno odgovoriti in tako poiskati korenine težave.



Naslednja grožnja: Dolgočasje. Je vajin seks postal dolgočasen? Imata občutek, da se ne vzburjata več? »Če želita nekaj spremeniti, se morata o vsem tem pogovoriti, saj si ne moreta brati misli. Z leti se spolne potrebe spremenijo, zato je pogovor za prepoznavanje teh sprememb in njihovih posledic več kot na mestu,« pojasnjuje strokovnjakinja.



In za konec, ko bosta odkrila korenine težav, je najboljša rešitev za povrnitev iskric preprosta. Seks. Logika seksologinje je, da se morata sprostiti in ga ponovno oživiti, kajti prav seks je tisti, ki spodbuja željo po več telesne ljubezni. Če ste v zvezi Če v vajini zvezi seksa ni, se najprej vprašajta, koliko pomena mu sploh pripisujeta. Če odmislita sam spolni akt in orgazem, katera dejanja še pomenijo intimo za vaju? Ta je veliko pomembnejša od samega spolnega odnosa. Osredotočita se na razvajanje, vsak dan se dotikajta, poljubljajta, objemajta, božajta.



»Ne glede na to, kako dolgo je sušno obdobje, treba se je posvetiti intimi in ne na samemu spolnemu odnosu,« opozarja Goldsteinova, ki ob tem dodaja, da bi morali novopečeni pari raziskovati svojo spolnost. Le tako lahko najdejo tip seksa, ki jim najbolj odgovarja, in odkrijejo pogostost spolnih aktov, ki bi zadovoljevala oba partnerja. Pri tem pa morajo iskati vedno nove oblike, da bi bila spolnost zanje zanimiva. Kajti če seks ne bo tak, bo sčasoma izginil iz zveze, skupaj z njim pa neredko izgine tudi intima. Če ste samski Odgovor na vprašanje, kako preživeti sušno obdobje, se ne skriva v iskanju potencialnega partnerja. Kot pravi Goldsteinova, je ključ do rešitve masturbacija. »Za kakovostno spolno življenje ne potrebujete partnerja. Prav samsko obdobje je čudovita priložnost za odkrivanje dejanskih potreb in želja in zakaj ne bi v ta namen izkoristili samozadovoljevanja? Konec koncev je veliko varnejše kot naključni seks, ki lahko sčasoma vodi v negativno spolno vedenje tako s fizičnega kot čustvenega vidika. Hkrati masturbacija prekine sušno obdobje tistih, ki so samski ne glede na to, kaj je vzrok zanj,« zaključuje seksologinja.