Najpreprostejši način za povečanje njenega libida

Ženski libido je pogosto tema debat. Tako med nežnejšim spolom kot pripadniki močnejšega. Ti se največkrat pritožujejo, da ona ni tako pogosto za akcijo, kot bi si želeli. A namesto da tudi sami zgolj tarnate, storite nekaj, s čimer je to mogoče hitro spremeniti. Nagrajena pozornost Obstaja povsem preprost način, kako lahko moški vodo speljejo na svoj mlin. Kar 63 odstotkov pripadnic nežnejšega spola, starih od 18 do 24 let, je namreč povedalo, da šopek, ki ga prejmejo v dar od partnerja, v njih v trenutku poveča libido. Enak odgovor je podalo 50 odstotkov žensk, starejših od 50 let. V študijo je bilo skupno vključenih 3406 dam. Ob tem se je izkazalo, da 62 odstotkov žensk, ki so v zvezi najmanj tri leta, takoj po tem, ko prejmejo šopek, občutijo povečano strast. Žal pa ta učinek ni trajen: po desetih letih zveze šopek na libido pozitivno vpliva le še pri 48 odstotkih žensk. Še drugi učinki Kar zadeva zvestobe, je 64 odstotkov žensk povedalo, da jih podarjeno cvetje ne prepriča o tem, da jim je partner zvest, pri 52 odstotkih pripadnic nežnejšega spola pa prežene misel, da bi čez plot skočile same.