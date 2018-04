Najdragocenejši nasveti o ljubezni

Ljubezen je lepa, a ljubiti ni vedno lahko. Včasih nerealna pričakovanja in upoštevanje napačnih nasvetov vodijo v ljubezenski polom, do tega pa vas zagotovo ne bodo pripeljali naslednji napotki, ki jih morate upoštevati. Ne glede na to, ali ste srečno zaljubljeni ali pravo ljubezen še iščete. Nikogar ne morete spreminjati Ljudje se, če čutijo, da je to treba, lahko spreminjajo le sami. Nikoli zato ne začenjajte zveze z nekom, za katerega ste prepričani, da bi ga lahko spremenili tako, da bi se zaradi vas vedel ali razmišljal drugače. Seveda tako, kot pričakujete sami. Nihče ne more brati vaših misli Če si nekaj želite ali če nečesa ne marate, to povejte brez dlake na jeziku. Ne kuhajte zamere in ne jezite se na nekoga, ki počne nekaj, kar vam ni všeč, če mu tega nikoli niste povedali. Komunikacija je ključ do vsakega zdravega odnosa. Ne vohunite Če sumite, da vas partner vara, da je do vas nepošten ali se počutite zapostavljeni, se o tem z njim pogovorite, ne igrajte se detektiva in ne vohunite za njim. Stil oblačenja in denar ne bosta nikogar prepričala, da bi vas ljubil Namesto da z njima poskušate nekoga pripraviti do tega, da bi vas ljubil, raje počakajte na človeka, ki vas bo sprejemal tako ali takega, kot ste. Morata imeti iste vrednote Nič ni narobe, če imata rada različno glasbo, filme in zabavo, a v osnovnih življenjskih normah in vprašanjih, denimo o družini, karieri, veri, bivališču in podobnih, morata stati na istem bregu. Samo vidva vesta, kaj je dobro za vajino zvezo Lahko poslušate nasvet prijateljev, družine in drugih, ki so vam blizu, a končna odločitev naj izhaja iz vajinih src, kajti vidva najbolje vesta, kaj je dobro za vajino zvezo. Pokažite zanimanje za tisto, kar je pomembno zanj Spoštovanje in podpora sta temelja vsakega odnosa. Pari, ki jim uspe, se trudijo za odnos Popolnega razmerja ni, če pa želite, da bi vajino trajalo, bodite pripravljeni na trdo delo in na podporo v težkih trenutkih. To so znaki vajine povezanosti. Seks je pomemben Ne pustite se prepričati o nasprotnem. Čeprav so pomembne tudi druge postavke, gre za fizični način izkazovanja ljubezni in pripadnosti. Vedno se zato trudita ohranjati strast. Velike življenjske spremembe spreminjajo ljudi Selitve, druga zaposlitev, izguba dela, smrt staršev, napredovanje, vse to spremeni pogled na življenje. Te je treba sprejemati tako pri sebi kot pri partnerju. Pomembno je, da ne glede na vse ostajata na isti valovni dolžini.