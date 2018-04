Stara sem petindvajset let. S fantom hodiva šest mesecev. Sem njegovo prvo dekle. Pred njim sem imela že tri daljše zveze, tudi v spolnosti sem zelo uživala. S sedanjim fantom se v vsem ujemava, se dopolnjujeva in imava mnogo skupnih interesov. Skrbi pa me najina spolnost. S prejšnjimi fanti nisem imela nobenih težav, ker so bili izkušeni in so mi dajali užitek. Sedanji pa je pri teh rečeh strašno neroden in nesproščen. Trudim se, a večjega napredka ni ... več na Onaplus.si