Moški bi v postelji več tega

Moški si v postelji ne želijo drugega kot hitre akcije, se ob njej sprostiti in nato zaspati. Razvajanje je pri njih v drugem planu. Tudi sami verjamete temu? Torej ste v zmoti. Kot so dokazali strokovnjaki z univerze Indiana, gre za velik mit in predsodek. V študiji, v kateri je sodelovalo več kot 2000 odraslih oseb, se je namreč izkazalo povsem drugače.

Česa si torej najbolj želijo?

1046 žensk in 975 moških v starosti od 18 do 91 let je odgovarjalo na vprašanja o svojem spolnem življenju in tem, kaj jim prinaša največ zadovoljstva. Izidi pri moških so mnoge presenetili. Oni namreč, v nasprotju s splošnim prepričanjem, prisegajo na poljube, objeme in razvajanje. Nežen romantičen seks je v njihovih očeh daleč pred živalsko strastjo.

Vodja raziskave Debby Herbenick je povedala: »Tudi moški imajo veliko potrebo po tem, da nekomu ležijo v naročju, da jih ljubljena oseba boža in razvaja. Kar nas je presenetilo, je dejstvo, da je za večino sodelujočih pripadnikov močnejšega spola to celo pomembnejše od samega spolnega akta.«

Ankete je razkrila še, da večina moških in žensk ni ravno za eksperimentiranje, igranje vlog ter seks na javnem mestu. Najraje se telesni ljubezni predajajo v misijonarkam položaju v zavetju domače spalnice.