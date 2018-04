Kdaj je pravi čas za besedi ljubim te

Spletna stran za spoznavanje Match je izvedla študijo, v katero je vključila 2000 moških in žensk iz Velike Britanije. Njen glavni cilj je bil odkriti ljubezenske navade parov ter predvsem, kdaj v novi zvezi nastopi čas za nekatere ključne faze, skozi katere gredo vsi. Od prvega ljubim te do spoznavanja družine Večina v njej sodelujočih je povedala, da čakajo pet mesecev, preden ljubljeni osebi prvič povedo, da jo ljubijo. Ta čas nekako sovpada s pripravljenostjo družini ter prijateljem obelodaniti, da so v srečni zvezi, in jim izvoljenko oziroma izvoljenca predstaviti. Najprej seks, nato ljubezen? A čeprav z ubesedovanjem nežnih čustev čakajo relativno dolgo, je ista študija pokazala, da se kar ena tretjina parov v prvi spolni odnos poda komaj dva tedna po prvem srečanju. Da se v javnosti prvič držijo za roke po prvem seksu, je povedalo 34 odstotkov sodelujočih.



Kot se je še izkazalo, se večina parov zaroči po dveh letih zveze, poroka je na vrsti po nekje treh letih, starši pa postanejo po štirih letih od začetka ljubezenske zgodbe.