Znanost se do zdaj ni dosti ozirala na vprašanja, ali je pomanjkanje seksa zdravju škodljivo. Strokovnjaki domnevajo, da pri odsotnosti spolnosti določene hormonske okoliščine pospešujejo poželenje in da naj bi bil pri moških pomemben predvsem testosteron. Razkrivamo ženski in moški pogled na to, kako pogosto ljudje potrebujemo seks, kakšno vlogo igrajo spolni hormoni in kako spolna vzdržnost pred tekmovanji pripomore k boljšim športnim izidom.Več na Onaplus.si