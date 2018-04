Jasni znaki, da je doživela orgazem  

Večina se bo strinjala, da je njeno igranje orgazma pljuvanje v lastno skledo. Partner ob tem namreč ne more vedeti, da je ni pripeljal do konca, in tista, ki se v postelji pretvarja, znatno zmanjšuje možnost, da bo z istim ljubimcem orgazem doživela naslednjič. Malo statistike Približno 30 odstotkov pripadnic nežnejšega spola z doživljanjem vrhunca nima težav, ostale ga doživijo pri približno vsakem petem odnosu, nekje 15 odstotkov žensk pa toži, da ga še niso doživele ali pa so ga izkusile le en- do dvakrat v življenju.



Ne glede na to pa študije kažejo, da je več kot 90 odstotkov pripadnic nežnejšega spola vsaj enkrat v življenju tega zaigralo. Največkrat zato, ker niso želele užaliti partnerja. Ob tem je le 20 odstotkov moških prepričanih, da so v postelji tako dobri, da njihovi dragi ni treba lagati. Znaki orgazma Da bi oni resnično vedeli, ali je ona poštena ali ne, velja pozornost namenjati znakom, ki nedvoumno pričajo o tem, da so jo pripeljali do cilja. Eden prvih je krčenje vaginalnih mišic, kar njemu zagotavlja občutek, da je spodaj ožja. Prav tako se lahko pojavijo krči v nogah. Pri okrepljeni stimulaciji njen dah postaja kratek, vzdihi glasnejši, po pravem orgazmu pa se ona vsaj za nekaj sekund povsem umiri. Pri velikem številu žensk po vrhuncu del kože na dojkah in nad njimi pordeči, za kar so zaslužni hormoni. To, da igra, ne pomeni, da ne uživa Čeprav drži, da igranje ni pošteno in ne pametno, pa to, da orgazem včasih zaigra, ne pomeni, da v seksu ne uživa. Raziskave so pokazale, da je pri ženskah največja aktivnost v možganskih središčih za užitek med samim seksom, torej na poti do cilja, tik pred njim pa aktivnost v malih sivih celicah znatno upade. Na drugi strani je pri moških dejavnost v teh delih možganov največja prav med ejakulacijo.