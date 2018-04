Pet najdražjih kav na svetu: kopi luvak ni najdražja  

Black Ivory Coffee: cena več kot 1000 dolarjev za kilogram

Finca El Injerto Coffee: cena več kot 1000 dolarjev za kilogram

Hacienda La Esmeralda: cena več kot 1000 dolarjev za kilogram

Kopi Luwak: cena več kot 500 dolarjev za kilogram

Saint Helena Coffee: cena več kot 300 dolarjev za kilogram

Vrsto let je veljalo, da je kopi luvak (Kopi Luwak) najdražja kava na svetu. Kavo pridobivajo s pomočjo živali cibetovk (Viveridae) in encimov v njihovem prebavnem traktu, ki skrbijo, da mesnati del kave razpade, cibetovka pa v iztrebku izloči olupljena zrna, ki jih nato operejo in spražijo. Cena te kave doseže okoli 500 dolarjev za kilogram, pa vendar že nekaj let več ne velja za najdražjo kavo na svetu.Najdražja kava trenutno je Black Ivory Coffee, kjer je postopek pridobivanja kave podoben kot pri kopi luvaku – le da tukaj namesto cibetovk skrbijo sloni za predelavo kave. Letno pridelajo okoli 200 kilogramov te kave, zato je še posebej cenjena. Cena te kave presega 1000 dolarjev za kilogram.Katere kave so se uvrstile na lestvico 5. najdražjih kav na svetu?Kakšno kavo pa vi radi pijete?