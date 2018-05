Modne smernice to poletje narekujejo barve!

Ljubiteljice močnih barv bodo zdaj prišle na svoj račun, poleg nežnih pastelov namreč pomladno modo 2018 krojijo predvsem izrazite, razigrane, navihane barve, v katerih boste po ulici težko zakorakale neopažene. Romantične dušice si boste lahko nadele barvo sivke, ki bo ena glavnih vso pomladno-poletno sezono; nosite jo lahko v obliki elegantnega kostima, kot to predlaga Victoria Beckham, ali, na kar prisega Tibi, v obliki maksi obleke iz tankega blaga, ki zaprhuta okoli nog vsakokrat, ko zapiha svež pomladanski vetrič.

Manj romantični boste po Pantoneju najbolj modno barvo sezone najbrž raje nosili v njeni močnejši različici, živo vijolični, denimo na puhasti mini oblekici, okrašeni z metuljčki, kot to predlaga Moschino. Rožnata nadaljuje zmagoslavni pohod, a ne v klasični nežni obliki, ampak v zamolklem odtenku, ki hkrati poudarja ženstvenost in moč. Barvo, ki jo bodo nosile sodobne princese, sta na modne brvi poslala Marchesa in Prabal Gurung. Če oblačila raje izbirate v hladnem delu barvne lestvice, vas bo letos najbrž zapeljala nebesno modra, ki se, če verjamemo Carolline Herrera in Johnu Gallianu, še posebno dobro obnese na dolgih in srednje dolgih oblekah. Ljubiteljice mentolovih bombončkov se jim bodo to sezono lahko poklonile z oblačili v njihovi barvi.

Nežen in hkrati svež odtenek smo lahko videli na modnih revijah Baja East in Acne Studios. V trendu je tudi vojaško zelena, nosi se na vojaško krojenih kosih, s katerimi razbijemo klasični elegantni ali športni videz. Se spominjate Ume Thurman v filmu Ubila bom Billa? Rumena barva njenega kostima je ena najbolj vročih barv te sezone. Če prisegate na rdečo, to pomlad in poletje izberite odtenek, ki je čim bližje barvi kečapa oziroma svežih zrelih paradižnikov. Oblačila iz naravnih materialov so to sezono najpogosteje v mlečno beli (Miu-Miu), modni sladkosnedi pa ne boste zgrešili z oblačili v barvi čokoladnih pralinejev.

To pomlad pa hudič ni le v barvah, ampak tudi v barvnih kombinacijah. Če imate v glavi seznam barv, ki naj bi praviloma spadale skupaj, ga pri priči pozabite, letos se skupaj nosi odtenke, za katere vam je mama dejala, da jih nikoli in nikdar ne smete hkrati dati nase. Tako se v spomladanskih oblačilnih kombinacijah modnih poznavalk pač morata družiti rdeča in rožnata – se še spominjate, kako ju je, prva v novem tisočletju, leta 2011 drzno združila Sarah Jessica Parker? Rožnata je v neonski različici boljša polovica vojaško zelenih oblačil. V polno boste zadeli tudi, če boste živo rumeno združili s kobaltno modro ali živo rumena oblačila kombinirali z bleščečimi srebrnimi kosi. Ideja: v eni modni kombinaciji združite vse tri. Tudi barva sivke bo bolj zabavna, če je ne boste nosili same – kombinirate jo lahko z rožnatimi pasteli.