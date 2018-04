Zvezdanina modrost: Ni mačji kašelj zdržati 30 let v zakonu

Draga Zvezdana,



ne poznava se osebno, ampak čutim se povezano z vami. Rada bi vas prosila za nasvet. Sem mama dveh odraslih sinov in žena, skrbim zase, kolikor morem, predana sem delu, karieri in potem še delu doma. Letos z možem praznujeva 30. leto zakona, stara pa sem 55 let, mož je 5 let mlajši od mene. Dolgo obdobje je prineslo malo naveličanosti, trudim se obdržati zakon živ. Moja velika želja in hkrati strah je, da bi si z estetsko kirurgijo popravila oziroma pomagala popraviti telo. Nisem debela, ampak v vseh teh letih se je nabralo kar nekaj odvečnega materiala, špeh okoli trebuha me moti in tudi povešena zadnjica. Od mladosti nisem imela veliko, samo delali smo, pa bi zdaj malo uživala. Mož, seveda, ne bi vedel za to. Mislim, da sem imam dobro, da se cenim, nisem pa najbolj zadovoljna s svojim videzom. Komaj čakam vaš odgovor.



Hilda



Ljuba moja Hilda!



Mislim, da veš, kaj ti bom odgovorila. Če bi si na telesu dala 'odrezati' odvečno kožo, ker si shujšala, če bi si dala popraviti prsi, izsesati maščobne obloge, naj bo! Praviš, da nisi debela, torej bi šlo za majhne popravke, in nove dojke ti res lahko naredijo veselje. Nad novo ritko pa osebno nisem navdušena, slej ko prej ti bo padla dol, kar sem videla na prijateljici. Draga moja, popravi se, če imaš željo, vedeti pa moraš, da gre pri tem za globljo stvar. Zavedaj se, zavestno razmišljaj o sebi. Koliko si vredna? Ker si vredna mnogo več, kot je vreden dvom o tem, da nisi dovolj lepa. Drobci, ko si opisovala svoj zakon, mi govorijo, da mogoče staviš na napačnega konja. 30 let živeti v zakonu je res dolga doba in verjamem, da sta marsikaj doživela. A vajinega odnosa se raje loti drugače. Poskušajta z zmenki enkrat na teden, peljita se na vikend razvajanja, najdita skupni šport, plesne vaje, nekaj, kar oba rada počneta skupaj in je novo. Če te ima mož rad, te ima rad, tudi če ti ritka ne stoji najbolj pokončno, nasprotno, z dobrim odnosom v zakonu bo vajina bližina samo še globlja in se bosta vedno bolj zavedala svojih lepih človeških lastnosti, ki so ohranile vajin zakon. Ponosna bosta nanje. Ni mačji kašelj zdržati 30 let v zakonu in reči, da je vajin odnos lep in globok. Tudi če je tvoj mož mlajši, bo kmalu tudi on začutil zob časa. Skoraj prepričana sem, da mu niti na kraj pameti ne bo padlo, da bi si dal kaj popraviti. Govoriš, da bi si zdaj rada privoščila mladost?! Ohrani mladost v glavi, telesno si jo pač že živela, in prepričanje, da je nisi dovolj izkoristila, je LE prepričanje. Obrni misel in si reci, da je vse bilo tako, kot je prav, in zdaj živi življenje v vsej mavrici. Predvsem pa zares poglej v svoje občutke nevrednosti. Bi se dala polepšati za moža? Neumnost! Če bi se dala polepšati zaradi sebe, pa si odgovori, zakaj. Kje je meja, kje se lahko sprijazniš, kje pa lahko kaj popolnoma sama spremeniš. Če še kaj ostane, pa popravi s skalpelom, če si res želiš! Jaz sem si pred leti v oddaji Dobro jutro dala za cm popraviti dojke, ker sem morala, ker sem podpisala. Nikoli mi ni bilo žal, bilo je zabavno in je še – gledati lepe dojke na sebi. A če ne bi bilo oddaje, tega ne bi naredila, pač ne bi imela te izkušnje. Za vse ostalo se trudim. Redno telovadim, jem zdravo, vitamine, malce si pomagam z bioidentičnimi hormoni (dr. Ivica Flis). Pri svojih letih moram kar trdo delati, vse se spreminja, ko padeš v menopavzo. A če zdržiš, če delaš, se obrestuje. Jaz delam skoraj vsak dan, zunaj in znotraj. Jutro začnem z zahvalami, potem delam 5 minut vajo za hujšanje, tudi meni se nabira okoli pasu, telovadim trikrat na teden, vodeni trening, vsak dan še tibetance... Po prhanju se vedno masiram z oljem, vedno, naučila sem se limfne masaže, tudi na obrazu... Nič drugega mi ni preostalo, kot da zjutraj vstanem eno uro prej, drugače ne pridem skozi dan. Toda pazim, da ne padem v lovljenje mladosti in lepote. Nežno se sprejemam in pogovarjam s sabo, saj leta prinašajo v vsakem primeru, hitreje ali počasneje, svoje znake. Ne mislim se boriti z njimi. Za zdaj sem čvrsta, trebuh imam dokaj raven, s treningi dosegam res lepe rezultate. Jem res bolj malo, ampak vse domače, naravno. Vse pomeni, da ne jem belega sladkorja, izdelkov iz bele moke, hrane s konzervansi... Na obrazu tudi delam pridno, hodim na teenlifting, to je trening obraznih mišic, in v Natashaspace, redno delam pilinge, microneedling, vsak dan vzamem dvakrat po 1000 mg vitamina C in kolagen. Botoks mi ne dene dobro, v oddaji pred leti so mi injicirali kapljico, pa sem bila videti kot kakšna sova, komaj sem čakala, da mine. Napisala sem ti svoje osebne izkušnje, da ne teoretiziram. Torej, telo se da dobro izklesati z delom na sebi, kar je boljše in traja dlje. Naravno je naravno in nič ne tvegaš, ti umetni posegi pa tudi izzvenijo. In ko izzvenijo in koža ne dela več kolagena, je lahko videti še grše. Mislim, da je silna potreba po zunanji spremembi pomanjkanje hvaležnosti. Dobro bi bilo biti hvaležen, da smo zdravi, celi, da smo tukaj in zdaj in del tega čudeža, ki se mu reče življenje. Hvaležnost je energija, ki nas polni z ljubeznijo, in ljubezen do sebe, čista in iskriva, da si to, kar si (da si upaš biti to, kar si) je seksi. Mnoge na zunaj samozavestne in uspešne lepe ženske (v zrelih letih) nam s svojimi brezmadežnimi čeli in polnimi ustnicami, da o napihnjenih ritkah niti ne govorim, govorijo svojo žalostno zgodbo nesprejetja in nevrednosti. In mi to čutimo. Mi to vidimo. Sprejmi se, cela, s svojimi napakami vred, delaj vse, da boš zdrava, čila, čvrsta, neguj se, neguj z ljubeznijo. In se vsako jutro zahvali nebu za vse darove, ki jih uživaš!



Z ljubeznijo, Zvezdana