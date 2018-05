Zvezdanina modrost: Bil poročen, imel ljubice, ženo, denar

Spoštovana Zvezdana!



Še nikoli nisem tako pisal in se kar smejim samemu sebi. Provokativni ste s svojimi odgovori, pa me zanima vaše mnenje. Sem oče, soprog pri štiriinpetdesetih letih, dobro sem videti. Bil sem uspešen direktor, vse je propadlo, zdaj se preživljam s priložnostnimi posli, kaj dosti se mi ne da. Z ženo živiva sama v lepem stanovanju še iz časov, ko smo bili bogati, otroka sta se odselila. Imam fajn ženo, še vedno je lepa, uspešna in pametna. Vse življenje ji lažem. Vse življenje jo varam. Vse življenje imam poleg nje še ljubice in imam se fino. No, ne vidim problema v tem, da vsake toliko časa izginem, se malo pofukljam, malo potolažim svoje seksualne fantazije, ampak se vedno vrnem. Ne vračam se k njej, ker mi je fajn, da mi nekdo kuha, pere, skrbi zame, vračam se, ker jo imam rad. Res rad. Ker sem vse, kar sem naredil in ustvaril v življenju, naredil zaradi nje. Zdaj imam že kar nekaj časa isto ljubico, ampak z njo niti v sanjah ne bi živel, ne spoštujem je, ker tudi ona vara moža, ker je neumna, je pa zabavna, dobro se daje dol. Moja žena pa dela cirkus. Hotela se je ločiti, živi mimo mene, pa spet z mano, kar naprej je drama. Tokrat sem naredil tako, da z ženo, dokler imam ljubico, ne spim, torej ne mešam energij dveh žensk, pa moji ženi to spet ni prav. Sicer sva se dogovorila, da ji bom vse povedal po resnici, pa seveda lažem, da nimam ljubice. Iz laži ne morem, nočem je prizadeti, se odpovedati svojim sladkostim, nočem se ločiti. Imam jadrnico in razmišljam, da bi kar odplul in naredil enkrat red v svojem življenju. Nekaj kljub vsemu ni prav z mano, kajne?



Peter



Spoštovani Peter!



Odpluj in počisti sranje, ki ga delaš sebi in drugim. Če bi lahko, bi bilo to vse, kar bi ti odgovorila. Poln kufr imam pisem na temo varanja in laganja, zdi se mi, da je to bolezen današnjega časa. Pa kaj bi ti vse rad? Bil poročen, imel ljubice, ženo, denar, družino, svoje sladkosti in norosti, svoj mir... Pa saj vse to že imaš! Kar vzel si si, kar ti paše, in zdaj bi rad še, da je žena srečna s tem, samo to ti še manjka. Drugih ne moreš spreminjati. Če se žena ne počuti dobro s tabo (kar ji iz srca verjamem), je v to ne moreš prisiliti. Lahko pa spremeniš sebe, ker si edina sprememba v svetu, ki si jo želiš, TI. Kakšno spremembo pa lahko narediš ti, glede na mentalno zrelost, ki jo izkazuješ? Če se ne bi zataknil pri osemnajstih, če bi zaslutila v tebi kanček zrelosti, bi ti rekla, da pojdi vase in se vprašaj, zakaj potrebuješ laži, da lahko živiš. Lažejo prestrašeni, nezreli ljudje. Lažeš najbolj sam sebi, če misliš, da lažeš ženi, da je ne bi prizadel. Lažeš tudi ljubici, lažeš ves čas vsem. Laž je eno najbolj razdiralnih stanj, je nenehna pripravljenost, da te dobijo, slaba vest, da delaš nekaj, kar ni prav, nenehni stres, da govoriš izmišljene zgodbe in ves čas paziš, da jih ne pozabiš. Globoko znotraj pa najeda tvojo samopodobo do krvi. Veš, da si za en drek človek, veš, da si ne upaš in ne znaš živeti odprto, svobodno. Laž je huda bolezen tvoje samozavesti, tvojega bistva. In z vsako novo lažjo padaš še niže, izmišljaš si najbolj potuhnjene izgovore, da si vseeno pošten človek, tako kot to, da ne spiš z ženo, da ne mešaš življenjskih sokov dveh žensk. To je sicer odličen izgovor, a je spet laž, ker tega ženi ne poveš odkrito, jasno in glasno. Prav izmaličen izgovor za čistost. Fuj. Upam, da je tvoji ženi jasno tvoje sporočilo, ker ti nimaš 'jajc', da bi ji to naravnost povedal. In ker ne poveš, predvidevam, da žena kljub vsemu goji kanček upanja, da si vse skupaj premislil in si z njo v zakonu brez skrivnosti. Verjetno te ima zelo rada, verjetno je tudi sama na neki način bolna, pravzaprav ste vsi trije... Našli ste se trije ljudje, ki znate živeti od drobtinic. Trije ljudje, ki laž dojemate kot edino možnost, da živite. A to je zapor! Zapor duha, ki vodi v bolezen. Pravo, fizično, kmalu te bo začel dajati visok pritisk in srce bo zbolelo. Ne privoščim ti tega, ne pišem tega, da bi se ti res zgodilo, to je samo prispodoba in iz izkušenj vem, da je velikokrat tako. Čisto praktično nimam nič proti, če živite v trojčku. To je vaša odločitev. Mnogi poskušajo tako. Skoraj vedno pa vsaj eden začne trpeti in na koncu vsi trije. Res nisi ženina last, res je, da lahko ljubiš še nekoga, a tudi tvoja žena ni tvoja last in tvoje pričakovanje, želja, da ostane tvoja žena, je noro. Norost je, da želiš ženo obdržati z lažjo! Nemogoče je! Ker globoko v sebi veš, da imaš ženo ob sebi zaradi manipulacije. Zaradi laži o sebi, ne zaradi tega, ker si zares tako fajn in čudovit moški. To smrdi in bo enkrat dokončno usmradilo tudi tebe, če si priznaš ali ne.

Ljubica? Upam, da je praktična in zrela in si te je samo vzela za zabavo. Če si obeta kaj več, jo čaka veliko razočaranje. Sploh si ne znam predstavljati, kako je živeti v laži, kraji in sam sebi lagati, da gre za ljubezen?! Laž? Za njo stoji tako velik strah, da se redki zmorejo soočiti z njim. Sicer pa se sprejmi takšnega, kot si. Lažniv, prestrašen moški, ki pač živi v laži, ki samo tako čuti življenje, ker ne zna drugače. Nimaš kompetenc, nimaš dovolj življenjske moči, nimaš orodij, da bi lahko dvignil sebe na drugo frekvenco, na višjo raven doživljanja. Ponavljaj svoj krog do onemoglosti, beži na morje, beži k drugi, novi ljubici, beži od sebe, beži do lastne smrti. Čakajo te novi in novi krogi puhlosti in dušne samote. Sebi ne boš ubežal. In tudi resnici ne.



Vse dobro.