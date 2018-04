Zavesice za kuhinjske elemente

Lesena ali medeninasta

Valjček nasadimo na paličico in ga nato privijemo na sidro.

Kuhinja z zavesicami tudi danes deluje prav spodobno.

Če imamo doma staro kuhinjo iz masivnega lesa, danes radi rečemo vintage, jo je vredno ohraniti. Nekateri zgornji in spodnji elementi so imeli lesena vratca, omarica za kozarce je imela navadno stekleno okence, nekaj elementov pa je bilo odprtih. Toda da ne bi posoda in surovine preveč padle v oči obiskovalcem, so si omislili zavesice. Bele, bež, rožnate...Torej, če kuhinja še služi svojemu namenu, a se vam zdi starinska, jo osvežite, stare elemente obnovite. In si omislite nove zavesice. Njihova izbira oziroma izdelava je bila večinoma žensko delo. Večji kos platna so razrezale na prav umerjene kose, pri čemer velja pravilo, da odrežemo za tretjino daljši kos od širine odprtine, potem pa zašile.Če so spodnji elementi vsi odprti in bi radi vse zakrili, privijemo na zgornji rob odprtin dve držali v raztežaju največ do 1,20 metra. Na palico, ki je lahko kovinska, medeninasta ali lesena, nataknemo pripravljeno zaveso in palico pritrdimo med držali. Izbor držal oziroma sider za palice je velik, plastična so sicer uporabna in poceni, a nekako ne gredo k stari kuhinji. Zato je bolje poiskati medeninasta ali srebrna. Če želimo zakriti vsak posamezni element posebej, bomo imeli nekaj več dela.Tako v prvem kot drugem primeru potrebujemo dolgo vodno tehtnico, če imamo na voljo le kratko, pa uporabimo daljšo trdo letev, s katero na obeh koncih zarišemo višino sider. Pozor: če kuhinja ne stoji vodoravno, v vertikali sider od roba pulta odmerimo navzdol na obeh straneh enako dolžino.Na označenih točkah privijačimo sidra. Nato z metrom odmerimo dolžino palice, in to na vsaki strani za milimeter krajšo. Ko na palico nataknemo zavesico, jo rahlo upognemo in postavimo v sidra. Če imamo sidra z navojnim valjčkom, je stvar preprostejša: valjček nataknemo na paličico, jo postavimo v sidro in privijemo valjček. Tako bodo zavesice krasile kuhinjo.