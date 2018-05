Zaradi stresa lahko zbolijo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Na pot, recimo k veterinarju, jo vedno peljemo v transporterju.

Kako ga omiliti?

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Dobro se počutijo na višini, od koder imajo pregled nad celim prostorom.

Nov ljubljenček in veterinar

Mačji jezik

Za lažje razumevanje naše kosmatinke je na spletu mnogo navodil za učenje mačjega jezika. Lahko se naučimo, kaj nam sporoča z različnim mijavkanjem, položaji in premikanjem repa pa tudi s pogledom. V angleščini je na spletu dostopne mnogo literature strokovnjakov za mačje obnašanje, ki nam lahko pomaga pri reševanju težav naših štirinožk.

Mačke so človeške sopotnice že tisočletja. Večina se jih hitro naveliča človeškega dotika, vendar pa se vseeno dobro počutijo v naši bližini. V primerjavi s psi so bolj občutljive za spremembe in se jim težje prilagodijo (selitev, prihod novega družinskega člana ali novega ljubljenčka, odhod katerega od članov družine). Da je v stresu, lahko prepoznamo po več znakih, ki so lahko zelo podobni drugim težavam.Mačke so lahko neješče, pogosteje bruhajo, lahko imajo živčno prebavo (driska, vetrovi). Ena najpogostejših in tudi najbolj kompleksnih težav, ki jih povzroča stres pri mačkah, pa je mačji urološki sindrom (felini sindrom vnetja spodnjih sečil), ki se kaže kot težavno uriniranje, uriniranje zunaj veceja in po različnih delih stanovanja pa tudi kot zelo boleče uriniranje. V tem primeru mora k veterinarju, ki predpiše potrebna zdravila. Ta vnetja so lahko trdovratna in se precej pogosto ponavljajo, sploh če ob zdravljenju ne ugotovimo vzroka stresa oziroma ga ne odpravimo.Na voljo naj ima prostorčke, kamor se lahko skrije pred obiski. Predvsem najmlajšim obiskovalcem ne dovolimo, da silijo v mačko in jo vlečejo iz skrivališča. Dobro se počutijo na višini, od koder imajo pregled nad celim prostorom, zato so poličke in ležišča na višini idealna rešitev. Mačka se bistveno bolje počuti, če lahko izbira med različnimi tipi in višinami ležišč pa tudi igračami, posodicami hrane in celo toaletnim prostorom. Občutljivejšim mačkam naj bi ponudili dve mačji stranišči, saj v naravi običajno ne urinirajo tam, kjer opravijo veliko potrebo. Če imamo v gospodinjstvu več kot eno, naj bo stranišč toliko, kot je mačk, pa še eno dodatno. Priskrbimo ji praskalnik, zelo zanimive so jim tudi čisto navadne kartonaste škatle.Pri veterinarjih in v specializiranih trgovinah za živali je mogoče kupiti mačje feromone. To so substance, ki jih izloča mama med dojenjem in pomirjajo mladiče. Delujejo na primitivnem, nezavednem nivoju, kar pomaga mnogim mačkam. Dobijo se v obliki električnih razpršil, ki so primerna za uporabo v stanovanju, pa tudi pršil, ki jih lahko uporabljamo v avtu, transporterju, novem okolju. Teh feromonov ljudje in drugi hišni ljubljenčki (psi, kunci, glodavci) ne zaznamo, za nas nimajo vonja.Mačke težje sprejmejo nove hišne ljubljenčke, najsi bodo psi ali druge mačke. Če imamo starejšo muco in bi želeli posvojiti mucka, je pomembno, da starejši omogočimo prostor, kjer je mucek ne bo motil, saj lahko sicer zaradi povsod prisotnega t. i. terorista doživlja hud stres.Ne glede na značaj muce je obisk veterinarja običajno izjemno stresen dogodek, če je bolna, še toliko bolj. Da omilimo strah, transporter postavimo v sobo, da si ga lahko sama ogleda. Vanj damo brisačo ali odejo, katere vonj je mački znan. Transporter z mačko prevažamo na tleh za zadnjim sedežem, saj bo tako med vožnjo najmanj tresljajev in premikanja. Pokrijemo ga, da so dražljaji, ki jih doživlja, čim manjši. Če imamo feromonsko pršilo, ga popršimo po transporterju in avtu.*Urška Škufca je dr. vet. med.