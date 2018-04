Alfa Spider: romantik za 10 jurjev

Zasnova četrtega spiderja je bila zelo podobna tisti iz generacijsko prvega modela, s katerim se je leta 1967 v filmu Diplomiranec po Rimu prevažal nepozabni Dustin Hoffman.

Starinska zasnova

Alfa spider ni nikoli štela med vozniško izjemne avtomobile, saj je bila zasnova podvozja in pogona v primerjavi s tisto pri alfi 75 zelo arhaična.

Zbirateljski potencial

20.497

spiderjev četrte generacije je bilo prodanih.

Spider, ki je bil v proizvodnji od leta 1990 do 1993, se je tehnično naslanjal na osnovo prvega modela iz davnega leta 1966, na klasični roadster s spredaj nameščenim motorjem, nanj privijačenim menjalnikom in zadnjim pogonom. Kot velja pričakovati za klasični italijanski kabriolet, je šlo pri zadnji prenovi dvoseda predvsem za evolucijske popravke, ki so v četrti izvedbi na evropskem trgu vključevali 2,0-litrski bencinski motor z elektronskim vbrizgom goriva. Ta je v primerjavi z nekdanjim strojem z uplinjači znižal porabo goriva in zagotavljal lažji zagon hladnega motorja. Oblikovalci so zgladili še nekaj starostnih gub.Poslovila sta se na prtljažnik nameščen gumijasti spojler črne barve in tisti na spodnjem delu prednjega odbijača. Za več elegance so skrbele v slogu takrat sveže alfe 164 razpotegnjene zadnje luči. Piko na i sta prinesla plastična in v barvo karoserije odeta odbijača.Kanček prenovitvene pomade je bil prihranjen za kabino. Dvosed je dobil na nekaterih trgih volanski obroč z varnostno blazino in doplačilni 3-stopenjski avtomatski menjalnik – čeprav boste takšnega spiderja težko našli na naši strani velike luže. Bili so predvsem v Ameriki, Avstraliji in recimo Novi Zelandiji. Oblikovalci so še malce stilistično dodelali merilnike in armaturno ploščo, čeprav zaradi starikavosti avtomobila niso odpravili dolgoletnih zamer. Volanski obroč je višjim voznikom še vedno silil v noge.Podobno neroden je bil položaj prestavne ročice, ki je dokazoval, da je alfa ustvarjena predvsem po merah drobnih in nič pretirano visokih potnikov. 426 centimetrov dolga in 126 centimetrov visoka alfa, ki je pomaknila kazalec na tehtnici do 1110 kilogramov, je v takšni podobi z 2,0-litrskim motorjem s 93 kW (126 KM) po vsem svetu omrežila 18.456 kupcev. H končni številki velja dodati še 1951 primerkov izvedbe s starim 1,6-litrskim motorjem z 80 kW (109 KM) in dvema dvojnima uplinjačema znamke Weber. V celotnem obdobju med letoma 1966–1993 je bilo sicer izdelanih skupno 124.104 primerkov alfe spider.Spider četrte generacije, ki ga je leta 1995 zamenjal novi roadster s prednjim pogonom in ponudbo močnejših motorjev z dvema šestvaljnikoma na čelu, že nekaj časa pridobiva veljavo. Največ pozornosti gre bolje opremljenim izvedbam iz posebnih serij, med katere so na ameriškem trgu spadale različice modelnega leta 1994 s 190 primerki, ploščico s serijsko številko in 15-palčnimi platišči v podobi telefonskih številčnic. Pa ne današnjih, ampak nekdanjih z vrtljivim kolutom! Vse prej kot neopazna je alfa tudi na evropskih tleh, kjer je za srednje ohranjene primerke treba odšteti od deset tisoč evrov naprej. Najlepše in najbolj originalne se tržijo po trikrat višjih cenah.