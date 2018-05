Meteorologi razkrivajo, kje bo danes najhujše

LJUBLJANA – Ne sončna očala, danes bodo obvezna oprema dežniki. Kot napovedujejo pri Agenciji RS za okolje (Arso), bo danes sprejemljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in plohami. Padavine bodo pogostejše sredi dneva in popoldne, ko so predvsem na vzhodu možni tudi močnejši nalivi. Na spletni strani so izdali tudi opozorila.