To nesrečno število 13!

Karma in število 13

13. april še posebno pomemben!

Lili Sorum.

Petek, 13. – res tako nesrečen?

Kaj sporoča 13?

Nasvet

Ste vedeli, da število 13 ni edino povezano s karmo? Pravzaprav je izmed vseh karmičnih števil še najbolj milo, nekateri se ga pa tako bojijo. Število 13 ima resnično smolo.13 simbolizira prelaganje obveznosti na druge ali poznejši čas oziroma na kratko: lenobo, doseganje uspeha na nepošten način, prilaščanje tujih zaslug kot tudi prelaganje krivde in odgovornosti na druge. Osebe, ki imajo vedno izgovor, zakaj je nekaj drugega zaslužno, da se je njim ponesrečilo ter nikakor ne dokončajo zadanega, rade goljufajo in kritizirajo druge, so na dobri poti h karmičnemu dolgu 13/4.Numerologi število 13 zapišemo kot 13/4, kar je enako zapisu datuma 13. april. Ta dan lažje občutimo, vsak pri sebi, kdaj prelagamo odgovornost na druge, ne cenimo poštenega dela in dojemamo revne kot manjvredne. Število 13 nas uči, da pravo bogastvo ne leži v denarju, temveč v poštenosti. Hišnik ni manj vreden kot bogataš, slavna oseba ni samodejno boljša po srcu kot delavec itd. Lažje opazimo lastne miselne vzorce, ki temeljijo na egu ter ocenjevanju okolice kot slabše (bolj neumne, nesposobne, grde) od sebe. Bodite pozorni na svoje misli in reakcije. Se na kakršenkoli način postavljate nad druge in se imate za nekaj več? To običajno počnemo podzavestno, zato sprva težko zaznamo lastno početje.V zgodovini se je na ta dan dogajalo marsikaj slabega, res je. Če pa smo iskreni, je bilo tako tudi na druge dneve. Z numerološkega stališča pa ni razloga za poseben preplah. Petka se v mnogih kulturah drži sloves, da prinaša smolo. Za časa Rimljanov je veljal za dan pogubljenja, saj so takrat izvajali smrtne kazni. Kot ženski dan – poimenovan po boginji Freyi – je veljal za slabši dan. Strah pred petkom, 13., mnogi povezujejo z Jezusovim križanjem na petek po zadnji večerji s 13 gosti.Egipčani so pot skozi življenje pojmovali prek 12 stopenj, 13. je nastopila po smrti. Vikingi so verjeli, da 13 oseb za isto mizo prinaša smrt vsem sedečim. Več kot 80 odstotkov stanovanjskih zgradb v ZDA nima 13. nadstropja, številna letališča nimajo 13. vrat, veliko hotelov nima 13. nadstropja ali številke sobe ter kar nekaj glasbenih albumov nima 13 pesmi. Strokovnjaki ta strah jemljejo zelo resno. Statistike kažejo, da se v ZDA z njim spopada približno 20 milijonov ljudi.Opozarja na pomembnost samodiscipline in fokusa. Nič ni narobe, da si želite več denarja! Pomembno pa je, da ga zaslužite na pošten način. Niste pohlepni, če si želite nekaj več od življenja, zato je slaba vest, ki se tako rada sproži, odveč, če boste tisto nekaj več dosegli z več dela. 13 je poziv k vnosu duhovnega zavedanja v vse, kar izražamo v materialni obliki. Vsak zase najbolje ve, ali dejansko živi po svojih načelih ali le govori o njih. Svoje vrednote je treba redno prevetriti in tudi prilagoditi, da so na poštenih, iskrenih, korektnih temeljih. Eno je misliti, drugo je delati. Število 13 simbolizira preizkus našega zaupanja vase in v okolico, kar se največkrat kaže skozi našo samopodobo, zato bi lahko 13 označili tudi kot opozorilo za delo na lastni zdravi samopodobi in klic k zdravem samospoštovanju. Uspeh leži v osredotočenem delovanju na pošten način z upoštevanjem vseh vpletenih.Veda o številih priporoča, da se izogibate sklepanju dogovorov, podpisu pogodbe, poroki in večjim odločitvam na 13. v mesecu.