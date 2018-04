Superge posušimo v sušilnem stroju

Ko želimo superge posušiti, vezalke stisnemo z vrati, da visijo na šipi. FOTO: Gordana Stojilkovič

Vezalke gledajo iz stroja, medtem ko superge visijo v bobnu.

Superge v zraku

Poletje se bliža, sonce vabi na plan, vaše najljubše superge pa ne le niso najnovejše, tudi umazane so. Čeprav z njimi niste skakali po lužah ali blatu. Če so barvaste, niti ni tak problem, zoprno je, če naj bi bile bele, pa niso.Če že leta velja, da jih ni treba čistiti ročno, saj jih preprosto operemo v pralnem stroju, pa nam, sploh če se nam mudi, dela preglavice dolgotrajno sušenje. Doslej je veljalo, da sušilni stroj ni prava izbira. Izkušnje tistih, ki so to poskusili, niso najboljše. Tako se je že zgodilo, da so se zaradi udarcev superg ob boben med sušenjem odprla vratca. Stroj se je tresel tako, da bi ga, če ne bi bil ugnezden v majhen utiliti ali ob steno kopalnice, lahko premaknilo za kakšen meter, udarci pa so razbili tudi notranjo lučko sušilnega stroja. Da ne govorimo o tem, da se lahko med sušenjem odlepi ali poškoduje podplat, superge pa tako romajo v smeti.Da bi se izognili vsemu opisanemu, predstavljamo majhen, a zelo učinkovit trik. Superge, ki ste jih oprali v pralnem stroju, z vezalkami zavežite skupaj tako, da naredite vozel. Potem jih postavite v sušilni stroj tako, da jih držite v zraku, vezalke pa pustite zunaj in jih priprite z vrati. Vezalke torej gledajo iz stroja, medtem ko superge visijo v bobnu. Potem vključite sušilni stroj. Boben se bo vrtel, a se vaših superg ne bo dotaknil, vroč zrak pa jih bo v kratkem času posušil. Povsem preprosto. Če imate čas in se svojih superg lotite pravočasno, pa ne bo nič narobe, če jih posušite kar na soncu.