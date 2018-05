Pred poletjem vam ponujamo osem nasvetov za hujšanje

Ajurveda priporoča kombiniranje šestih okusov hrane, s čimer spodbudimo prebavo.

Doživite okuse

AP Telesna vadba je pomemben del zdravega načina hujšanja tudi v ajurvedi.

Osem ajurvedskih nasvetov vam lahko pomaga k dolgotrajni in zdravi izgubi teže – brez uporabe kemikalij, predelane hrane ali skrajnih diet, polnih odpovedovanja.Zjutraj najprej spijte velik kozarec tople vode z organsko limono. To požene v tek celoten prebavni sistem in vam pomaga pri svežem začetku dneva.Priporočena je jutranja telesna vadba, s katero se spotite. Za zdravo hujšanje je idealno od 45 do 60 minut vadbe, a za začetek jih bo dovolj že 30.Zjutraj si vzemite tudi od 5 do 10 minut za mir in sproščanje. Priporočamo duhovne tehnike in vaje, ki vključujejo telo in um, kot so denimo joga, meditacija ali či gong. To pomaga odpraviti stres, enega glavnih vzrokov za povečanje telesne teže. Prav tako nas postavlja v bolj zavestno in čuječe stanje duha, ki nam omogoča sprejemanje boljših odločitev.Jejte tri obroke na dan – brez prigrizkov. Hrana je gorivo, ki se hitro pokuri, in ko se jo nenehno dovaja v telo, to pozabi, kako pokuriti maščobe. Zajtrk, srednje velik obrok, jejte med 7.30 in 9. uro. Kosilo, največji obrok, pojejte med 11. in 14. uro. Večerja naj bo najmanjši obrok, zaužit med 17.30 in 20. uro, ko je prebava najpočasnejša.Jejte sezonsko in po možnosti lokalno hrano. V dolgih, vročih poletnih dneh nam narava ponuja sadje z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov in svežo zelenjavo, da nas ohladijo in nam dajo energijo. Jeseni in pozimi imamo v shrambi korenasto zelenjavo, oreške, semena in sadje, težje mesnine in sire ter žitarice, da nam pomagajo oblikovati izolacijo pred mrazom. V vlažnih spomladanskih mesecih nam narava prinaša jagode, zeleno listnato zelenjavo in kalčke, ki nas očistijo težke in kisle prehrane zimskega časa. Če jemo ekološko in lokalno hrano in se prehranjujemo sezonsko, zdravo, naša telesa hranila bolje prebavljajo in vsrkajo v telo.V ajurvedi poznamo šest okusov: sladko, kislo, slano, ostro (pekoče), grenko in adstringentno. V vsakodnevno prehrano obvezno vključite vseh šest. Sladki, kisli in slani okusi so v naravi anabolični (gradniki) in potrebujejo pikantne, grenke in adstringentne okuse, ki so katabolične (žgoče) narave in jih uravnotežijo. Preveč sladkih, kislih in slanih okusov lahko povzroči hitro povečanje telesne mase. Živila, ki so grenka, kot so zelenolistne rastline, ostra in pikantna, kot so čiliji, in adstringentna, kot so semena granatnih jabolk, ponujajo zdrava nasprotja, ki pomagajo gradnikom sladkih, kislih in slanih okusov.Po vsakem obroku se razgibajte. Dovolj je kratek sprehod, saj spodbudi peristaltiko in prebavo. Najpomembneje je iti na sprehod po kosilu, po možnosti od deset do dvajset minut hoje z zmerno hitrostjo. Če je mogoče, se potem za deset minut ulezite na levo stran, da še dodatno pomagate prebavi.S kurami hodite spat in z njimi tudi vstajajte. Ko zaplavamo v naravni cirkadiani ritem, lahko uravnavamo hormone. Antropološko gledano naši predniki niso imeli razloga za bdenje pozno v noč. Ko se je sonce spustilo, so se umirili, posedli okrog ognja ali sveče, potem pa se odpravili spat. Zasloni, v katere strmimo zvečer, stimulirajo možgane, kar nas ohranja budne, tudi ko naše telo želi počivati. Dve uri pred spanjem odložite zaslone in pojdite v posteljo ob desetih. Od sedem do devet ur spanja daje telesu čas za razstrupljanje in pomaga ohranjati zdravo raven kortizola, hormona, ki se odziva na stres in povzroča tudi kopičenje kilogramov.