Postanite pravi gospodar svojega življenja

Kaj je naše bistvo?

Koraki za samopomoč

Eterično sidro

Dihanje dantjan

1. Vzemite si trenutek, usedite se, naslonite se z vzravnano hrbtenico, zaprite oči in pustite, da dih postopoma pride in se umiri ter se ustvarja s svojim ritmom.

2. Ko se začnete sproščati, počasi postavite občutenje in zavedanje svojega uma v spodnji dantjan in ga pustite tam. Lahko tja položite tudi dlani. Če vam misel uide, jo vrnite k njemu.

3. Dihajte skozi nos in globoko, predvsem pazite, da do konca izdihnete, da prečistite pljuča. Vdihavajte tako, da se vam trebuh dviguje.

4. Tako dihajte in se osredotočajte na spodnji dantjan. Lahko si predstavljate, da se v njem oblikuje zlata krogla, katere svetloba postaja vedno močnejša.

5. Ko ste pripravljeni, nežno odprite oči in zmasirajte obraz z dlanmi.

Vaša najgloblja svetloba bistva počiva v eterični maternici v spodnjem delu trebuha, v predelu, ki ga v tradicionalni kitajski medicini imenujejo spodnji ali nižji dantjan. To je energijski center, ki leži v samih koreninah vašega življenja in je temelj vašega zemeljskega obstoja. To je center, v katerem je vaš jing, ki ga starodavni Kitajci označujejo kot bistvo.Kakovost in količina vašega bistva pa sta določeni v času spočetja, ko se bistvo vaše matere združuje z bistvom vašega očeta. Na tej točki začnejo nebesni vplivi zvezd in planetov puščati odtis, vse skupaj pa ustvarja načrt, ki ga nosite vse življenje. Ta sveti načrt določa vašo vitalnost, osebnost in karmo prednikov, torej, kdo ste v tem življenju, kar je globoka svetost tega bistva.V času življenja se vaše bistvo ves čas zmanjšuje. Ko ga porabite, to signalizira konec tega zemeljskega življenja, in takrat bo vaš duh zapustil telo, saj ta sveta snov služi kot eterično sidro, ki zadrži duha v telesu. Sodobni način življenja ni namenjen čaščenju in negovanju vaše vitalnosti. Naša prehrana in način življenja, predvsem pa stanje zavesti močno vplivajo na kakovost in količino našega bistva.Da bi živeli zdravo, vitalno življenje, polno sile in moči, ter vstopili v svojo veličastnost, je bistveno, da veste, kako hraniti svoje bistvo. To pa je starodavna in skoraj pozabljena sveta umetnost. Umetnost hranjenja te svete snovi je v tem, da jo zgradite do točke absolutnega obilja, ki se naravno preliva v kolektivno, da bi ga pomagalo zdraviti. Dobro hranjeno in oskrbljeno sebstvo se kaže tako, da neguje tudi druge.Torej, kako zgraditi in negovati svoje bistvo, ker ves svet potrebuje od vas, da ste tako močni in veličastni sami v sebi, kot ste le lahko? Prvi znaki, da niste v stiku s svojim bistvom, so: neprenehna utrujenost, ki se takrat, ko poskušate počivati, samo slabša; občutek, da ste izgubljeni in prazni, brez usmerjenosti v življenju; močno pomanjkanje občutka sebe brez jasne opredelitve, kdo ste; in ne nazadnje tudi to, da imate ves čas občutek, da niste prizemljeni.Če ste se našli v katerem od teh simptomov, potem živite življenje brez prave integritete do sebe. Zelo verjetno je, da ste skrajno občutljivo bitje z močnim občutkom empatije. Verjetno drugim stojite ob strani bolj kot sami sebi, zato težko začutite lastne potrebe, želje in užitke.Prav zato vam ponujamo tri bistvene korake, ki vam lahko pomagajo, da se vrnete k samemu sebi in v celoti stopite v čudovito svetlobo, ki ste pravzaprav vi.Končajte paradigmo, zaradi katere imate občutek, da niste dovolj dobri, da bi uživali v življenju. To, da služite drugim, ne pomeni, da morate trpeti ali žrtvovati samega sebe. Pomembno je razumeti, da ste resnično sposobni pomagati in podpirati druge šele takrat, kadar ste obnovljeni in spet polni svetlobe. Vsako požrtvovalno dejanje neposredno izčrpa vaše bistvo, saj se dobesedno razdajate drugim. To ustavite in zadržite svoje bistvo zase ter zaupajte, da se bo samo od sebe naravno prelivalo v podporo drugim, ko bo za to pravi čas.Naučite se vzeti mir zase ob pravem času. To ni sebično dejanje, ampak je sveto dejanje za Sebe. Ker ste zelo občutljivo bitje, je velika verjetnost, da boste prevzeli misli, čustva in občutja drugih ter jih potem nosili v svoje vsakdanje življenje. Ko se to zgodi, vaš čustveni prebavni sistem postane preobremenjen in začne vplivati ​​na vaš fizični prebavni sistem. To pomeni, da sprejmete preveč impulzov, ne da bi si vzeli čas, da bi jih pravilno prebavili. To je podobno, kot če jeste, medtem ko delate. Ko si vzamete ta čas ali naredite prostor zase ali pa (še bolje) meditirate, si vzamete čas, da prebavite te impulze, ki ste jih prejeli in zadrževali v sebi ves dan. Glavni znak, da potrebujete ta čas zase, se oglasi, kadar začenjate čutiti neprijetno vznemirjenje.Zgradite svoje bistvo s preprosto in zelo učinkovito tehniko, imenovano dihanje​ dantjan.Na bistvo lahko pogledamo kot na eterično sidro, ki pomaga zadrževati vašega duha v telesu. Naš duh je izdelan iz najbolj eterične snovi in brez ustreznega sidra telo zapusti. Tako se ves čas počutimo raztresene in neprizemljene, ker v našem telesu nismo povsem v celoti. Z izgradnjo svojega bistva prizemljite in zberete razpršene dele svoje zavesti, zaradi česar se boste počutili precej bolj utelešene.Vse to je umetnost in za uspeh potrebujete veliko vaje, da to vključite v vsakodnevno rutino, vendar boste z uporabo teh korakov hitro izboljšali splošno kakovost svojega življenja. Počutili se boste vitalnejše, bolj opolnomočene in povsem utelešene ter s tem postali boljša različica sebe. Ne pozabite, da vaše bistvo ni nekaj, v kar vstopite, ampak se morate preprosto sprostiti in se temu predati.