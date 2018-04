Odstranimo lovilce prahu

Čim manj spominkov

Bolj ali manj vsi poznamo zgodbo, ko se po sobotnem sesanju in brisanju prahu zadovoljno usedemo na kavč, da bomo uživali v sadovih svojega dela. Nato pa skozi okno posveti sonce in povzroči slabo voljo, ko zagledamo delce prahu, ki letajo po zraku.Kaj je pravzaprav prah? Večina ga je sestavljena iz delčkov odmrle kože. S prašnimi delci se hranijo miniaturni insekti, imenovani pršice, ki so pravzaprav del prahu. Najpogosteje se zadržujejo v spalnih prostorih, ker smo tam najbolj pri miru. Zato je priporočljivo, da imamo v spalnici čim manj preprog, ki pršicam omogočajo, da se v njih naselijo.Prvi korak v boju proti prahu je, da zmanjšamo število raznih spominkov in drugega okrasja na odprtih policah v stanovanju. Na njih se namreč prah neprestano nabira, čeprav jih redno čistimo. Bolj ko bodo police prazne, lažje jih bomo čistili in manj prostorov bo, kamor se prah lahko skrije. Odstranimo tudi vse kupe revij, časopisov in knjig, na njih se prah kopiči in ga med čiščenjem samo prestavljamo.Prav tako poskrbimo, da umazano perilo sproti peremo, saj je na njem veliko prahu že brez tega, da dlje čaka v košu za perilo. Ne pozabimo niti na redno čiščenje elektronskih naprav, kot so računalnik, telefon in televizija, saj se prah rad zadržuje na njih.Pometanju se izogibajmo, saj s tem le dvigujemo prah, ki se potem večinoma usede nazaj. S sesanjem dokaj učinkovito odstranjujemo prah s tal in preprog, a moramo sesalnik redno čistiti in menjati filter. V tem se namreč kopičijo delci prahu in umazanije, ki se s kroženjem zraka med sesanjem vračajo v prostor. Polne vrečke iz sesalca damo v plastično vrečko in nepredušno zavežemo, šele potem vržemo v smetnjak, tako bomo preprečili, da bi se izmuznili v zrak. Če imamo vodni sesalnik, teh težav ne bomo imeli. V zadnjem času so zelo priljubljene metlice za brisanje prahu, a so boljša izbira krpe za prah iz mikrovlaken ali elektrostatične, na katere se prah zares oprime.Z metlico namreč prah bolj ali manj le premikamo z enega konca na drugega. Ko peremo krpe iz mikrovlaken, ne smemo uporabljati mehčalca, saj potem manj učinkovito nase vežejo prah.Poleg rednega sesanja preprog je pomembno, da jih čim pogosteje odnesemo ven, kjer jih temeljito pretresemo in pretolčemo s iztepačem za preproge. Ob nakupu novih izberimo bombažne, ki privlačijo manj pršic in jih lahko tudi operemo. Prah brišemo z vlažnimi krpami, saj ne dvigujejo toliko prahu kot suhe. Proti nabiranju prahu na pohištvu si lahko pomagamo tudi z mešanico, ki jo pripravimo sami doma. Enemu litru vode dodamo žlico jabolčnega kisa in eno žlico glicerina ter dobro premešamo. Mešanico nato nanesemo na bombažno krpo, lahko tudi na kakšno staro majico ali rjuho, in pohištvo obrišemo.