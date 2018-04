Odličen trik za navidezno povečanje kopalnice

Večina za opremljanje kopalnice izbira kabine za prhanje z matiranim ali toniranim steklom ali svoje kadi obdaja s plastičnimi zavesami za prhanje, vsi ti pa navidezno običajno že tako majhen prostor še pomanjšajo. Boljša izbira Zato so za manjše kopalnice priporočljivejše kabine za prhanje iz prozornega stekla, ki naj segajo od stropa do tal. Še nekaj preprostih trikov Da bi bila iluzija večjega prostora učinkovitejša, za barve sten in kopalniške opreme izbirajte svetlejše tone, ki prostor navidezno povečajo. Dodaten učinek boste dosegli z detajli v živahnih barvah: brisače, posodice za mila in obešala vpadljivih odtenkov.



Prostor je mogoče navidezno povečati tudi z ogledalom. Preden ga namestite, pomislite, kaj se bo v njem odsevalo. Najboljši učinek boste dosegli, če mu bo nasproti stalo okno, saj bo tako v prostoru več svetlobe, zaradi katere bo kopalnica videti večja.