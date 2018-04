Nabrusimo vrtno orodje

Lopato brusimo z ročno pilo pod kotom 70 °.

GETTY IMAGES Staro lopato najprej dobro očistimo. FOTO: Guliver/Thinkstock

Brušenje vrtnega orodja ni enako kot brušenje kuhinjskega noža, s katerim bi radi brez težav odrezali kos še tako mehke in majave bele štruce. Vrtno orodje najprej očistimo, potem pa nabrusimo s kotno brusilko, ki je priročno orodje, a je lahko tudi nevarna. Nespretni se lahko porežemo po roki, še huje pa je, če nam pri brušenju opilek odleti v oči. Zato moramo nositi prozorna zaščitna očala, za katera bomo odšteli od 5 evrov. Če teh nimamo, bodo uporabna tudi smučarska, v skrajni sili tudi plavalna.Če nismo vešči ravnanja s kotno brusilko, se brušenja lopate lotimo ročno. Potrebujemo ročno pilo in kovinsko krpico.V prvi fazi lopato dobro vpnemo v primež, če ga nimamo, si pomagamo z dvema mizarskima sponama (cvingama). Vpnemo jo na mizo ali dva stola in rob podrgnemo s kovinsko krpico, da odstranimo rjo. Nato s prstom potipamo rob in ugotovimo, na katero stran visi konica. Lopata in tudi drugo orodje ni brušeno na konico na sredini.Lopato brusimo po zunanji strani pod kotom 70 °, le tako jo bomo lažje zasadili v zemljo na vrtu. Pilimo tako, da z enim gibom pilimo polovico roba lopate. To večkrat ponovimo, nato se lotimo druge polovice. Nato le rahlo s pilo posnamemo drugo stran roba. Blazinice na prstih nam bodo povedale, ali je lopata dobro in zlasti enakomerno nabrušena.