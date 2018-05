Koliko veste o feng šuju?

Po grozljivem padcu slovenski spidvejist še vedno v komi

CMUREK – 1. maja se je na tekmi v avstrijskem Cmureku hudo poškodoval slovenski spidvejist Jan Pintar (17). Pintarja in Patrika Burija, ki je bil udeležen v grdem padcu, so odpeljali s helikopterjem v bolnišnico, kjer so ga uspavali v umetno komo, iz katere pa ga še vedno niso prebudili. Pintar je utrpel poškodbe glave, odkar je v komi, pa so se menda pojavile nove krvavitve, poroča