Kam z rolico toaletnega papirja

Če smo desničarji, držalo za vece papir namontiramo na levo stran školjke.

Vprašanja, kam postaviti zvitek toaletnega papirja, da je pri roki, da se lepo odvija in da lahko po potrebi trgamo lističe, da ni moker, so le na videz bizarna. V resnici na stranišču oziroma v kopalnici vsak dan v povprečju preživimo kake pol ure. V primeru bolezni, prebavnih težav ali majhnih otrok še precej več. Zato je prav, da si kopalnico oziroma vece organiziramo premišljeno.Če kopalnico prenavljamo, je vredno dobro razmisliti, kam bomo postavili vece školjko, kad, umivalnik z ogledalom in podobno. Potem so na vrsti podrobnosti. Če smo desničarji, kam je bolje pritrditi držalo za zvitek vece papirja, na levo ali desno? Poznavalci pravijo, da na levo, ker bomo papir z desno lažje dosegli, zlasti če je kopalnica majhna. Najtežje je vece papir loviti čez ramo!A kaj storimo, če je levo od školjke umivalnik? Če je ta majhen, bomo med umivanjem rok poškropili tla okoli umivalnika, kar pomeni, da bomo zmočili tudi toaletni papir. V tem primeru držalo zanj raje pritrdimo na desno, stran od umivalnika. Če je kopalnica ozka, ga lahko pritrdimo tudi na nasprotno steno, če je školjka v kotu, na sosednjo pravokotno steno.Zvitek papirja lahko obesimo tudi na samostoječe držalo, ki ga poljubno premikamo. Naj bo stabilno, zlasti pa naj ima rogove za papir vsaj 30 centimetrov od tal, da bo ostal čist in suh. Podobno vprašanje je, kam postaviti držala za brisače, ki jih uporabimo po vsakem umivanju rok. Verjetno je najmanj primeren prostor med vece školjko in umivalnikom. Od brisače namreč pričakujemo, da je vseskozi čista, saj si vanjo brišemo le umite, torej čiste roke. A so med nami tudi otroci, ki razmišljajo po svoje, nekaj je tudi packonov in pack. Če je le mogoče, naj bo držalo za brisače pritrjeno v višini oči, da se bomo lahko brisali stoje, in ne sklonjeni. To je zelo pogosta napaka, ko nam neki neznani občutek govori, da moramo brisačo obesiti nižje.Naslednjič tudi o tem, kam postaviti držalo za tekoče milo in kam kos mila, da ne pada po tleh.