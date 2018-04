Kako pogosto bi morali prati oblačila

Čistoča oblačil je pomembna. Ne zgolj zato, ker s čistimi oziroma umazanimi okolici brez besed sporočamo, kako skrbimo zase, temveč tudi, ker z umazanih oblačil in drugih tkanin na nas prežijo bakterije. Zaradi različnih namenov oblačil in materialov, iz katerih so izdelana, vsak kos zahteva drugačno pozornost. Medtem ko je nekatere treba prati po vsakem nošenju, za druge to ne velja.



Poglejte torej nekaj pravil, na podlagi katerih boste lažje presodili, ali lahko oblačilo, ki ste ga nosili, oblečete še enkrat ali mora takoj, ko ga slečete, v pralni stroj.



Pranje po vsakem nošenju: spodnje perilo, majice, srajce, telovadna oprema.

Vsak dan: brisače za roke, kuhinjske krpe.

Po trikratni uporabi: kavbojke, brisače za prhanje, modrčki, obleke, pižama, puloverji.

Vsak teden: rjuhe, prevleke za blazine, preproge v kopalnici.

Vsak mesec: kopalni plašč, copati.

Vsake tri mesece: zavese na kabini za prhanje, odeje, preproge v kuhinji in spalnici, jakne.

Vsakih pet mesecev: vzglavniki.