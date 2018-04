Kako očistiti žar

Znaki, da je vaše telo preobremenjeno s strupenimi snovmi

Vsak dan prihajamo v stik s strupenimi snovmi, ki se počasi, a vztrajno nalagajo v telesu. Kaj pa najbolj zgovorno priča o tem, da je čas, ko bo treba spremeniti način življenja ter tako organizmu pomagati pri razstrupljanju? Akne in druge težave s kožo Prehrana, v kateri prevladujejo predelana živila, kot so salame, omake, vnaprej pripravljeni obroki, in jedi, bogate s sladkorjem in z