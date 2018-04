Kako iz limone iztisniti kar največ soka

Ker imate radi limone, iz njih večkrat pripravljate različne pijače. Če pa se vam zdi, da po ožemanju v njih ostane preveč soka, poglejte preprost trik, s katerim bo izkoristek boljši. Kaj morate storiti? Preden iz limone iztisnete sok, jo za pet sekund postavite v mikrovalovko in segrevajte pri srednji temperaturi. Olupek sadeža se bo zmehčal, sok ter notranje membrane pa rahlo segrela, zato boste lažje izcedili ves sok. Tega lahko dodate v jedi ali pijače, kar pa še zdaleč ni edini način njegove uporabe. Poglejte, kaj vse še lahko počnete z limono. Za loščenje lesenega pohištva V čisto plastenko z razpršilom nalijte skodelico olivnega olja in pol skodelice soka limone. Manjšo količino mešanice nanesite na krpo in dodatno poškropite pohištvo. Zloščite ga do sijaja in na koncu pobrišite še s suho krpo. Pred vsako uporabo vsebino plastenke dobro pretresite. Za odstranjevanje vodnega kamna Kislina iz limone je idealna za odstranjevanje vodnega kamna. Natrite s sokom z njim obložene površine, počakajte nekaj minut, jih splaknite z vodo ter do suhega pobrišite. Proti neprijetnim vonjem v hladilniku V posodico nalijte sok limone in ga čez noč pustite v hladilniku. Vpil bo vse neprijetne vonjave. Za čisto pomivalno korito Potem ko iz sadeža iztisnete sok, z ostankom natrite korito in druge kovinske predmete v kuhinji. Prostor bo dišal po svežem, hkrati bodo kovinski predmeti razkuženi in zavidljivega sijaja. Za čista okna Zmešajte štiri žlice soka limone in dva litra vode ter z mešanico očistite stekla. Kislina v limoni bo odstranila vso umazanijo, poleg tega po čiščenju na steklu ne bodo ostali madeži.