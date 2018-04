Kaj vse lahko očisti limona

Če bi radi dom očistili s povsem naravnim čistilom raje, kot pod korito, kjer shranjujete takšne in drugačne pripomočke, pokukajte v posodo, v kateri hranite sadje. Zagotovo so v njej tudi limone, ki se zaradi citronske kisline odlično znajdejo v vlogi čistila. Kako jih lahko uporabite? Za razkuževanje desk za rezanje Ker na njih vsak dan režete živila, od zelenjave do mesa, si seveda želite, da bi bila njihova površina brezhibno čista in predvsem brez kemičnih primesi.

Na srečo vam tu lahko pomaga limona: prerežite jo in s polovico dobro natrite površino plastične ali lesene deske. Počakajte 20 minut, nato desko splaknite. Kislina bo z njene površine odstranila vso vidno in nevidno umazanijo, vaša deska bo tako razkužena in prijetno dišeča. Za bolj bela oblačila Belilo ni prijazno zdravju, okolju in ne tkaninam. Če vaše bele brisače, majice in krpe niso več bele, zato uporabite sok limone. V veliko posodo potopite oblačila, prilijte vodo, dodajte nekaj rezin limone, segrevajte vsebino do vrelišča, kuhajte nekaj minut in nato oblačila operite kot običajno. Za premagovanje mastnih madežev Izdelajte naravno čistilo, ki bo kos vsem mastnim madežem v kuhinji: zmešajte 500 mililitrov vode, dve žlici soka limone, pol žličke detergenta za posodo in žlico jedilne sode. Prelijte v plastenko z razpršilom, vsebino dobro pretresite in poškropite umazane površine. Limona premaguje madeže in razkužuje, jedilna soda pa je zaradi abrazivne narave prav tako učinkovita pri odstranjevanju umazanije. Za čiste plastične posode Če imate cel set plastičnih posod za shranjevanje živil, veste, da je včasih težko očistiti madeže, ki nastanejo na njeni površini. V umazano posodo stisnite sok limone in jo zdrgnite z notranjo stranjo sadeža. Pustite na soncu, da se posuši, in vsi madeži bodo izginili. Za lepo kopalno kad Zmešajte jedilno sodo z nekaj žlicami soka limone in z mešanico natrite kad. Počakajte pol ure in jo nato dobro splaknite. Očistite strgalo za sir Za kuhinjsko gobico je strgalo za sir trdovraten zalogaj. Raje zato uporabite limono: prerežite jo na polovico in z njeno notranjostjo natrite trgalo, na katerem ste ribali sir. Sok limone bo odstranil vse maščobe, poleg tega bo strgalo svetleče in dišeče. Za svetlečo medenino in baker Limono prerežite na polovico in po njeni notranjosti posujte malo soli. Z njo zdrgnite bakreno ali posodo iz medenine, jo splaknite in zloščite do sijaja.