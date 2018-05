Hrošči v goricah

Potepanja se je udeležilo 49 hroščev.

Hroščem so se pridružili legendarni Volkswagnovi kombiji. FOTO: Oste Bakal

Vesela karavana

Prišli so tudi člani drugih društev iz Slovenije ter iz Avstrije, Madžarske in Hrvaške, celo iz Nemčije.

Dobro ohranjeni so pravi lepotci. FOTO: Oste Bakal

Hrošči so že zjutraj napolnili radgonske ulice. FOTO: Oste Bakal

Prihodnje leto spet

Letošnji velikonočni ponedeljek je na širšem radgonskem območju minil v nadvse zanimivem potepanju ljubiteljev hroščev. Na vrsti je bilo namreč tradicionalno, že 14. srečanje lastnikov znamenitih hroščev v organizaciji VW – Keeeber kluba Murska Sobota. Lepo in sončno vreme je razveselilo udeležence tokratnega potepanja, ki je potekalo večinoma na območju Gornje Radgone ter po Apaški in Ščavniški dolini.Člani omenjenega kluba so se že pred trinajstimi leti odločili skupinsko začetno pomladno vožnjo pripraviti na velikonočni ponedeljek. Tudi tokrat je prišlo več kot sto udeležencev z 49 starimi, a lepo ohranjenimi in tudi predelanimi hrošči. Na potepanje so prišli tudi predstavniki nekaterih stanovskih društev iz drugih delov Slovenije ter iz Avstrije, Madžarske in Hrvaške, celo iz Nemčije.Potepanje hroščev se je začelo zgodaj dopoldne pri baru Andy v Gornji Radgoni, kjer domuje član Keeeber kluba. Lepotci so že pred tem dodobra napolnili mestne ulice. Med razstavljenimi modeli so bili prisotni tudi kabrioleti in klasični Volkswagnovi kombiji, med njimi najstarejši udeleženec Zajčkove vožnje z letnikom 1959, najstarejši hrošč pa je bil le leto mlajši.Po močnem zajtrku se je kolona hroščev ob 10. uri podala na panoramsko vožnjo po Gornji Radgoni. Ustavili so se na avtobusni postaji, kjer jih je s sladoledom pogostil domači slaščičar iz Pikapolonice. Sledila je vožnja po regionalki proti Mariboru, a le do Podgrada, kjer je kolona zavila po drugi regionalki Podgrad–Šentilj. Po nekaj kilometrih vožnje po Apaški dolini so hrošči v Lutvercih zavili proti Plitvici, kjer sta bila daljši postanek in pogostitev v okrepčevalnici Pri Urški.Vesela karavana je pot nadaljevala proti Lomanošam in čez Plitvički Vrh do Spodnje Ščavnice in Ihove, pa proti Negovi in naprej do Cogetincev, kjer je bil postanek pri Maistrovem razglednem stolpu pri Molnarju. Seveda tudi tam ni manjkala pogostitev, saj so Molnarjevi znani po odlični hrani in mesnih izdelkih. Pozno popoldne je bilo treba spet zaviti proti Gornji Radgoni, in sicer skozi Spodnje Ivanjce in prek Janževega Vrha do Ptujske ceste, kjer je v piceriji in pivovarni Kostanj potekalo prisrčno družabno srečanje s poznim kosilom in zaključkom Zajčkove vožnje.Predsednik Keeeber klubanam je povedal, da je lastnik najstarejšega hrošča v klubu z letnico 1960iz Rakičana. Tudi sicer so bili vsi avtomobili iz obdobja med letoma 1960 do 1980. So normalno registrirani in jih lastniki lahko uporabljajo vse leto. Večina jih ne uporablja za zimsko vožnjo, ker jih je škoda. »Uradno se vožnja začne ob veliki noči in traja vse do konca oktobra. Srečanja potekajo tudi v sosednjih državah. Letos bomo imeli že 26. tradicionalno srečanje v Rakičanu, kajti naš Keeeber klub v Murski Soboti obstaja že od leta 1993,« je pojasnil Šernek, ki je predstavil tudi nekaj tehničnih podatkov. Povprečen hrošč porabi od 7 do 8 litrov bencina na 100 km.Moč motorja se giblje med 23 in 50 konji, predelani pa dosegajo tudi do 6000 vrtljajev na minuto. In tudi danes se da kupiti in nabaviti prav vse rezervne dele zanje.Pozno zvečer sta pri Kostanju na Ptujski cesti sledila slovo in obljuba, da se prihodnje leto vsi spet srečajo na že 15. Zajčkovi vožnji, a na neki drugi relaciji v okolici Gornje Radgone. Posebno zadovoljen pa je bil tudi, eden od glavnih organizatorjev dogodka, ki mu ni žal nobenega napora, ko so na koncu vsi udeleženci zadovoljni z druženjem in potepanjem.