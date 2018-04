Dobra vila Maja: Naučite se definirati želeno

Maja Debevc. FOTO: osebni arhiv

Na individualnih svetovanjih in predavanjih opažam, da ima velika večina težavo pri definiciji želenega. Večina čisto preveč opisuje nepomembne dogodke. Ko vprašam, kakšen je domači vzorec, je odgovor sledeč (izmišljen primer): Očeta veliko ni bilo doma. Včasih je šel igrat tenis ali popivati s prijatelji. Takrat je prišel domov pozno, mama je kričala. Poslušali so sosedje. Drla sta se pozno v noč. Včasih je šel oče tudi delat na vrt, takrat je mama čisto padla ven. Da si ne vzame časa zanjo, da je sama, da ima za vse ostale čas, samo zanjo ne. Zmerjala sta se in bila nespoštljiva drug do drugega. Mama je tarnala, opravljala in bila žaljiva. Ni imela časa zame. Samo z očetom se je ukvarjala cele dneve, ga nadzorovala in bila nesramna do njega. In seveda ta zgodba nadaljuje z neskončnim opisovanjem. Iz tega zelo jasno vidite, kaj so vzorci: ljubosumje, nezdrava komunikacija, odvisnost od odnosov in drame. To je bistvo. Ste videli, o čem govorim?In pri definiciji sanj, želja, strahov, vzorcev je enako. S fokusom ste čisto drugje, kot bi morali biti! In če želite za pomoč vklopiti še angele in vodnike, ob takšnem opisovanju niti slučajno ne vedo, kaj si želite! Kar poglejmo: želim si delati v službi, kjer me bodo spoštovali in cenili. Tista sodelavka mi gre prav na živce. Cele dneve se pretirano ukvarja z menoj, me opravlja in vlači po zobeh. Da ne govorim o sodelavcu. Nesramen je. In ko si bom ustvarila novo službo, želim, da bo prostor svetel. Dovolj imam dela v temnih prostorih. Zrak je slab in velikokrat me boli glava. To je verjetno tudi zato, ker premalo spim. Pa včeraj sem se sprla z mamo. Povedati ji moram, kar ji gre! Aaaaaaa … Vidite bistvo? Angeli sploh ne vedo, po kateri poti naj gredo, kaj naj pomagajo ustvariti. Najprej mislijo, da je to služba. Potem smo že pri sodelavcih. Slabem zraku in slabemu spanju. Kje je še mama? Vidite bistvo, ki vam ga želim predstaviti? Tukaj ni nobenega fokusa! Nobenega! Razpršenost, zmedenost, neosredotočenost. Ne veste, kaj si želite. In posledično se nič ne more zložiti.