Dobra vila Maja: Krivda, slaba vest in vzorci

Maja Debevc. FOTO: Osebni Arhiv

Zadnja leta veliko govorim o vzorcih in ogledalih, predvsem to, da smo za vse odgovorni sami. Ogledala in vzorci so namreč res globoka tema, predvsem z vidika, da je vse v našem življenju z razlogom in da vse prinaša neko sporočilo. Dokler bomo imeli na nekem področju vzorec, bomo nenehno privlačili ljudi, ki nam bodo odslikavali to našo 'težavo', ki jo moramo ozdraviti. Do sem je vse jasno. Se pa zaplete nekje drugje. Sama sem imela včasih velikokrat občutek, da sem naivna, da preveč zaupam ljudem in vidim v njih samo dobro, jih na neki način idealiziram v svetlobi in ljubezni. Potem pa sem se poglobila. Ob srečanju z osebo vedno iščem pozitivne lastnosti in berem dušo – ki je seveda vedno v svetlobi in ljubezni. Ampak te 'popolne' duše, ki jih preberem, so se inkarnirale na Zemlji in so dobre na nekih drugih, višjih nivojih. Tukaj, na Zemlji, so trenutno v umu in niso tako dobre, kot je v resnici njihova duša. Upam, da sem do sem jasna.In kako sem odkrila nekaj velikega? Spraševala sem se, zakaj je nekaj v našem življenju in s katerim namenom se zgodi, ter se začela poglabljati v to, zakaj privlačim ljudi, ki izkoriščajo mojo dobroto. Kateri vzorec imam, sem se spraševala. Zakaj se ljudje ne držijo dogovorov? Hjaaaa, ugotovila sem zanimivo zadevo. To sploh ni vzorec, ampak dejstvo, da berem ljudi. Res je sicer, da moram postaviti mejo in izraziti svojo resnico. Ampak kaj pa, ko se takrat pojavita slaba vest in krivda? Prav tole moram napisati: »WTF?« Dragi moji, od danes naprej ne imejte slabe vesti, ker se postavite zase. Če se nekdo ne drži dogovora, to ni vaš vzorec, ampak njegova stvar. Vaša je samo toliko, da mu iskreno poveste, kaj si mislite o tem. Če se vi držite svojega dela dogovora, to nima nobene zveze z vami! Nobene! Da so drugi neresni, nepošteni itd., ni vaša stvar! Vaša je samo toliko, da jasno izrazite, da si tega ne dovolite. Če vam partner/prijatelj obljubi, da bo nekaj naredil – se mora tega držati! To nima nobene zveze z vami in vašim vzorcem, če ste vi naredili vse prav! Vidite, to ni vaš vzorec! Brez slabe vesti in krivde izrazite, kako se počutite ob tem, ko se nekdo ne drži dogovora.