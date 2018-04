Dobra vila Maja: Drama je vzorec!

Maja Debevc. FOTO: osebni Arhiv

Danes sem se prav nasmejala eni luštni punci, ki je prišla na svetovanje. Ker je bil ta še vroč primer tako dober, sem jo prosila za dovoljenje, da z vami delim nasvet, ki sem ji ga dala. Dekle izhaja iz družine, kjer je bil nivo komunikacije v nizkih energijah. Prisotnega je bilo veliko žaljenja in vpitja. Danes ima fanta, ki je miren in v njem ni nobene drame. Kako zanimivo ji kaže, da se mora umiriti. Ampak, ker ne dobi z njim drame v komunikaciji – jo ustvarja. Če smo bili v otroštvu naučeni dramatične komunikacije, si jo bomo ustvarili tudi v sekundarni družini. Nekako nam je samo to domače. In če kogarkoli vprašam, ali se ob tej drami počuti domače, reče ne. Pa je to res? Zelo domače je in prija nam. Ko si boste to priznali, boste šele sposobni ozdraviti ta vzorec! Zato opazujte, kako komunicirate s svojim partnerjem. Če ste ustvarili že mirnega partnerja in ste šli stopničko naprej, opazujte, kako ustvarjate tisoč in eno dramo, da vam bo partner vrnil pozornost. Rinete vanj, težite, ste zoprni, dlakocepski … Prav iščete, kje bi lahko pritisnili, da bi znorel in bitka energij bi se začela.Opazujte se in presenečeno boste ugotovili, da tudi v situacijah v življenju iščete negativno. Potrudite se, da najdete nekaj slabega, negativnega, skratka nekaj, nad čimer se lahko pritožujete vsaj 10 minut. Zastrašujoče, kajne? Ko boste šli čez prvo fazo priznanja, sledi ozdravljenje. Začeti se boste morali zavedati trenutka zdaj, predvsem pa občutka. Ker vem, kako zgleda ta 'čarobni' vzorec, tudi vem, da boste zelo jasno čutili pritisk in nemir v sebi. Zelo dobro vem, kakšen je ta 'feeling' in kaj prinaša. Zato je ključno, da se naučite pomiriti se. Napisala sem pomiriti se, in ne potlačiti! Sama sem si takrat ponavljala: Dovoljujem si spremembo v sebi! Ta stavek dela čudeže. Kako neverjetno pomiri. Predvsem pa te spomni na mir, ki je čisto nasprotje drame in kaosa v nas. Spomni te, da je drama iluzija. Vztrajni bodite s tem stavkom, res vztrajni. Samodisciplinirani in v trenutku zdaj. Posledično boste vpeljali v svoje življenje nov program – MIR.