Botanični vrtovi po Evropi v rožnati preobleki

wikipedia Med najbolj slovečimi so verjetno versajski vrtovi, ki jih obišče več kot šest milijonov ljudi na leto.

guliver/GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V nizozemskem parku Keukenhof cveti sedem milijonov rastlin.

Te dni je Arboretum Volčji Potok zasijal v žarečih spomladanskih barvah preprog tulipanov, ki nam iz leta v leto jemljejo dih. Tudi v drugih mesecih nas mami s takšnimi ali drugačnimi barvami ter razstavami na 88 hektarih. Od 1999. je kulturni spomenik državnega pomena, s svojo rastlinsko raznolikostjo pa se umešča tudi med najbogatejše tovrstne zbirke v srednji Evropi.: Z 32 hektari, na katerih nam oči razvaja sedem milijonov cvetočih rastlin, si ni zaman pridobil vzdevka Vrt Evrope, ki je hkrati tudi največji na svetu. A če si želite oči napasti na narcisah, tulipanih, hiacintah, se boste morali podvizati, saj je park odprt le v spomladanskih mesecih, od konca marca pa do izteka maja. Zadovoljil bo tudi umetniške duše, saj so po njem posejanji kipi in vodometi, dejavnejši pa se boste na 15 kilometrih stezic, s katerih odkrivate njegove lepote, več kot dobro razmigali.: Mnogi ob omembi umetelnih vrtov, kjer je domišljena vsaka podrobnost, pomislimo na versajske vrtove. Z razlogom, ki so ga 1979. prepoznali tudi pri Unescu in dvorec z obdajajočimi vrtovi, kjer raste približno 200.000 dreves in 210.000 cvetočih rastlin, dodali na seznam svetovne dediščine. Raztezajo se na 800 hektarih, od tega jih je 300 pogozdenih, ob velikanskih rožnatih vrtovih pa je še 35 kilometrov kanalov, 600 vodometov in 373 kipov.: Estetika Francozom očitno ni tuja, saj se ob versajskih ponašajo s čudovitimi vrtovi dvorca ob reki Loari, ki jih poznavalci ocenjujejo za ene najlepših na svetu. Razdeljeni so v štiri terase. Gornjo s travniškimi rastlinami, Sončni vrt, obdajajo limetovci, na sredi pa je okrasen ribnik. Vodni vrt z vodometi je kot nalašč za sproščanje. Vrt ljubezni krasijo skulpture. Okrasni zelenjavni vrt pa diši (tudi) po začimbnicah.: Veličastni botanični vrtovi pri Londonu so verjetno najobsežnejša zbirka rastlinstva sveta, saj se na 326 akrih seznanite z več kot 50.000 rastlinskimi vrstami. Sprehodite se tudi skozi številne rastlinjake, med katerimi morda najbolj pritegneta Hiša palm s tropskim rastlinjem in Konservatorij valižanske princese z 10 različnimi klimatskimi conami, ki jih upravljajo računalniki in kjer se srečate tako s puščavo kot z mesojedimi rastlinami ali čarobnimi orhidejami. In ne pozabite na krožno sprehajalno pot med drevesnimi krošnjami 18 metrov nad tlemi.: Tudi botanični vrtovi v italijanski regiji Piedmont so kot naš Arboretum zdaj zažareli v cvetočih tulipanih. In še v vrsti drugih, saj se vrtovi na 16 hektarih ponašajo z več tisoč rastlinskimi vrstami – od tropskih rastlin prek dalij in kamelij do magnolij –, ki pa niso edino, kar lahko občudujemo na sedemkilometrskem sprehodu skozi botanične vrtove. Krasijo jih namreč tudi ribniki, slapovi, vodometi in kipi. Če boste zamudili aprilski spektakel tulipanov, imejte v mislih, da se julija začne sezona dalij.