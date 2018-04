12 malenkosti za pozitivno energijo doma

Ne glede na to, koliko časa preživite doma, se takrat seveda želite počutiti prijetno. Spoznajte torej tisto, kar vsi, ki so doma srečni in zadovoljni, že vedo, in znanje uporabite pri opremljanju ter urejanju stanovanja. Hitro boste opazili, da način, kako urejate svoje bivališče, vpliva na počutje v njem. Ne dopuščajte nereda Redno odnašajte vse, česar ne potrebujete več. Pa naj bodo to stari časopisi, oblačila, naprave, ki so odslužile, ali spominki, ki za vas nimajo več vrednosti. Ne dovolite, da bi odsluženi in nepotrebni predmeti zavzemali dragoceni prostor ter s tem kradli pozitivno energijo. Predmete, ki vam veliko pomenijo, postavite na ogled Pomembno priznanje, otrokove medalje in podobne nagrade za vaš trud postavite tako, da vam bodo na očeh, saj se boste ob pogledu nanje takoj počutili bolje. Izrazite svoj slog Namesto da bi slepo sledili trendom notranjega opremljanja, upoštevajte svoj okus ter dom uredite tako, da bo izražal vašo osebnost. Omislite si kotiček za sproščanje Pa čeprav je to zgolj udoben stol v dnevni sobi. To naj bo kotiček, kjer boste lahko za trenutek pozabili na vse težave. Spustite k sebi naravo Več kot bo rastlin, bolje bo. Študije so pokazale, da sobne rastline pomirjajo in zato pozitivno vplivajo na psihično zdravje. Naj bo živahno Naj bo vaš dom živahen in razigran. Vpliv pozitivne energije, ki se v njem pojavi tedaj, ko se družite z družino ali s prijatelji, je občuten še dolgo po tem, ko ti že odidejo skozi vrata. Imejte radi svetlobo Odpirajte senčila in v dom spustite svetlobo. Če v vašem ni dovolj naravne, si jo priskrbite z umetno razsvetljavo. Primerna količina svetlobe namreč znatno izboljša razpoloženje. Redno čistite Ni treba, da ste suženj krp in čistil, a imejte razpored čiščenja, od katerega za nobeno ceno ne odstopite, in tako vzdržujte red. Spalnica naj bo vaše zatočišče Prostor, ki je namenjen spanju, je zelo pomemben, zato mu pri opremi namenite dovolj pozornosti. Kar je v spalnici, je prvo, kar zjutraj vidite, in zadnje, kar vam oči poboža zvečer. Če je ta urejena in brez odvečne krame, je spanec boljši, z boljšim spancem pa pride boljše počutje. Uporabite primerne barve Vsaj eno steno doma prebarvajte z barvo, ki pozitivno vpliva na razpoloženje, denimo z zeleno ali oranžno. Priskrbite si pravi vonj Namesto umetnih dišav uporabite naravne note in z njimi poskrbite za dobro razpoloženje. Prostore napolnite s spomini Fotografije na stenah ali policah res zahtevajo malo več vzdrževanja, vendar bodo ob vsakem pogledu nanje priklicale nasmeh na vaš obraz. Pri okraševanju doma se jim zato nikar ne izogibajte.